Pam Bondi le envía un fuerte mensaje a los latinos en Washington D.C: también arremete contra las autoridades locales

Suscríbete a nuestros canales

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que Washington D.C. se convirtió en una "zona de guerra" debido al aumento de la delincuencia, que afecta a los ciudadanos según una entrevista para Fox News.

En su crítica, Bondi responsabilizó a las autoridades locales y a los demócratas por fomentar un entorno que favorece a los criminales a través de políticas que consideran ineficaces.

La fiscal general subrayó que el presidente Donald Trump tiene un plan claro para restaurar el orden y la seguridad en la capital.

Esto, afirmó, le permitirá que todos los ciudadanos, incluidos los latinos, disfruten de la ciudad sin temor a ser víctimas de los criminales.

Orden de Trump

Bondi explicó que el enfoque del presidente incluye la centralización de las fuerzas policiales en Washington D.C., con el objetivo de crear un ambiente seguro para todos los residentes.

Durante su intervención, mencionó la necesidad de eliminar la presencia de drogas, citando el problema del fentanilo en espacios públicos.

En este contexto, se reunió con la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, y el jefe de policía local, Gadyaces Serralta, quien liderará las operaciones de seguridad, mientras que Terry Cole asumirá el mando del departamento de policía.

Bondi destacó que las instituciones, como el Metro PD, colaboran estrechamente con la policía para garantizar la seguridad en la ciudad.

Toma de la ciudad

Como parte de esta estrategia, cientos de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional patrullan las calles de Washington D.C. este jueves tras la decisión de Trump.

La Casa Blanca anunció que 19 agencias, incluyendo el FBI, la DEA y el ICE, están llevando a cabo operativos constantes en la ciudad.

Esta acción ya contabiliza 45 arrestos por delitos de agresión y la detención de 29 inmigrantes indocumentados.

Bondi concluyó afirmando que el objetivo es trabajar en conjunto con todas las partes involucradas para lograr una ciudad más segura y libre de violencia.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.