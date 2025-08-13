Despliegue de la Guardia Nacional en Washington: ¿Por qué ocurre y cómo funciona?

Suscríbete a nuestros canales

Se ha anunciado que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., una medida que ha causado suspicacia en cuanto a sus razones, aquí te contamos de qué se trata.

Recordemos que la Guardia Nacional de EEUU es una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios, cuyo propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles.

Según se indican, la iniciativa tiene como objetivo combatir la delincuencia, según reseña el portal de El Nuevo Herald.

Justificó su decisión argumentando que la tasa de homicidios de Washington, que es considerada históricamente una de las ciudades más peligrosas del país, supera con creces la de capitales como Bogotá o Ciudad de México.

También asegura que apunta a retirar de las calles a las personas sin hogar.

Sobre la implementación de la medida en DC

Trump dictó una emergencia de seguridad pública para tomar el control de la policía de la capital por un máximo legal de 30 días y desplegar en sus calles al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional.

Se debe tener en cuenta que, normalmente, es el gobernador de un estado quien activa el cuerpo en situaciones de emergencia local, aunque el presidente de EEUU la puede “federalizar” cuando considera que la crisis supera las capacidades estatales.

Sin embargo, se destaca que en el caso del Distrito de Columbia es distinto, ya que no es un estado y su Guardia Nacional depende exclusivamente del presidente para ser activada.

Otro punto a tener presente es que la Guardia Nacional solo tiene autoridad dentro del estado o territorio donde ha sido activado.

De hecho, esta no es la primera vez.

La Guardia Nacional de EEUU fue desplegada en Washington en varias ocasiones, la última también se le acredita a Trump, en su primer mandato, más específicamente en 2020.

En ese entonces se ordenó el despliegue de unos 4.000 efectivos en 2020 para contener las manifestaciones contra la violencia policial y el racismo derivadas de la muerte de George Floyd.

Esto, incluido el desalojo por la fuerza de una manifestación frente a la Casa Blanca.

Reacción

Estala acción ha sido criticada por las autoridades demócratas de la ciudad, por considerarla exagerada o hasta innecesaria.

Recordemos que Trump ya había hecho uso de este cuerpo de seguridad, en Los Ángeles, California, usando como justificación las protestas que se generaron por la desproporcionada presencia y operativos continuos del ICE.

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, criticó la decisión del presidente como “inquietante y sin precedentes”, y reivindicó que los crímenes violentos han caído un 26 % este año.

