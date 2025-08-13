Gane hasta $21.60 por hora en Miami: buscan personal de seguridad bilingüe, ofrecen jugosos beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Si vive en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU) y se encuentra en la búsqueda de empleo, puede que le interese la siguiente oferta a medio tiempo y con excelentes beneficios, descubra si tiene los necesario para postularse.

En esta ocasión, el empleador es Allied Universal (Security Services), un proveedor líder de servicios de seguridad y soluciones tecnológicas.

Ofrecen una amplia gama de servicios, incluyendo:

Seguridad profesional: guardias de seguridad armados y desarmados para diferentes industrias como el comercio, el sector corporativo, la aviación y la salud.

Servicios de tecnología integrada: vigilancia por video, control de acceso y detección de intrusos.

Servicios para eventos: manejo de multitudes y seguridad en eventos especiales.

Servicios de investigación: para diferentes necesidades de sus clientes.

La propuesta de trabajo fue publicada en el portal especializado de Indeed.

“Allied Universal®, la empresa líder en servicios de seguridad e instalaciones de América del Norte, ofrece carreras gratificantes que le dan un sentido de propósito. Mientras trabaja en un lugar de trabajo dinámico, diverso e inclusivo, formará parte de un equipo que alimenta una cultura que se reflejará en nuestras comunidades y en los clientes a los que servimos”, señalan en la propuesta.

Sobre la vacante disponible de Allied Universal

En Allied Universal están en la búsqueda de un/a “Security Officer (Armed Patrol Driver)”, o un/a “Oficial de seguridad - Conductor de patrulla armada”.

Se trata de un puesto de medio tiempo:

“Únase a un equipo líder donde la flexibilidad se encuentra con la oportunidad. Como oficial de seguridad a tiempo parcial, utilizará nuestra plataforma exclusiva Claim a Shift para ver y recoger turnos abiertos según su disponibilidad, lo que le brinda la libertad de crear un horario que funcione para usted, mientras obtiene una valiosa experiencia en el sitio en varias industrias”.

La persona contratada servirá y protegerá a clientes en una variedad de industrias, como el gobierno y más.

Como oficial armado de patrulla de Allied Universal, deberá ayudar a mantener un entorno seguro dentro de una ubicación gubernamental.

“Sus responsabilidades incluirán realizar patrullas regulares, mantener una presencia visible para ayudar a disuadir incidentes relacionados con la seguridad y responder con prontitud a cualquier situación que surja. Este es un puesto armado y de conducción, que requiere que esté preparado para actuar con profesionalismo e integridad en todo momento. Interactuará con el público y el personal, brindando un servicio al cliente excepcional y una comunicación clara mientras defiende los valores de Allied Universal”, explican.

Deberes que tiene que cumplir en el empleo

Esto deberá hacer:

Utilice nuestra plataforma de programación patentada para reclamar turnos abiertos en los sitios de los clientes

Apoyar las operaciones en una amplia gama de entornos, incluidos los bienes raíces comerciales, la atención médica y la educación

Reciba capacitación y orientación específicas del sitio de equipos experimentados

Ofrezca una presencia de seguridad y un servicio al cliente consistentes y profesionales

Esté preparado para reemplazar con poca antelación cuando surjan necesidades urgentes

Responsabilidades:

Brindar servicio al cliente a los clientes mediante la realización de procedimientos relacionados con la seguridad, políticas específicas del sitio y, cuando corresponda, actividades de respuesta a emergencias.

Responda a incidentes y situaciones críticas de una manera tranquila y resolutiva de problemas.

Realizar patrullas armadas regulares y aleatorias alrededor de la ubicación del gobierno y su perímetro para ayudar a disuadir la actividad no autorizada.

Supervise las entradas, salidas y áreas sensibles para ayudar a disuadir el acceso no autorizado y / o el comportamiento sospechoso.

Mantener registros detallados y precisos de observaciones, incidentes y actividades durante las patrullas.

Colaborar con la policía local y / o los servicios de emergencia según sea necesario durante los incidentes.

Manténgase alerta y preparado para responder a emergencias o amenazas relacionadas con la seguridad de acuerdo con los protocolos del sitio.

Requisitos para obtener el trabajo

Disponibilidad en varios días y turnos

Fiabilidad y capacidad de adaptación a diferentes asignaciones de puestos

Deseo de adquirir una amplia experiencia y crecer dentro de la empresa

Interés en la transición a roles de tiempo completo cuando estén disponibles

Debe tener (sin excepciones):

Licencia de conducir activa

Licencia de seguridad válida de Florida, licencia D y licencia G

Fluido, inglés y español, requerido

Y, al menos uno de los siguientes:

Servicio Militar de los EE. UU. (DD214 Baja Honorable); o

Certificación de la Academia de Policía/Correccionales (solo en EE. UU. con certificado); o

Título de asociado (60 créditos universitarios en transcripciones oficiales)

Salario y beneficios + Postulación

Ofrecen un salario base de $21.60 por hora, además, sus empleados gozan de:

Cobertura médica, dental y de la vista, seguro de vida, planes de jubilación, programas de asistencia al empleado, descuentos de la empresa, beneficios y más para la mayoría de los puestos de tiempo completo.

Aunque la mayoría de estos aplica para tiempo completo.

Crecimiento profesional: Camino claro hacia roles de tiempo completo y avance continuo a través de programas de capacitación pagados.

Herramientas inteligentes: Acceda a tecnología exclusiva para visibilidad de turnos y reclamos en tiempo real.

Beneficios para empleados: Disfrute de descuentos en restaurantes, lugares de entretenimiento y más a través de nuestro programa de beneficios.

Sin considera que tiene lo necesario y desea postularse, puede visitar el siguiente enlace: Oficial de seguridad - Conductor de patrulla armada - Miami, FL 33169 - Indeed.com.

