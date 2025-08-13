Gane hasta $21.60 por hora en Miami: buscan personal de seguridad bilingüe, ofrecen jugosos beneficios

Si vive en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU) y se encuentra en la búsqueda de empleo, puede que le interese la siguiente oferta a medio tiempo y con excelentes beneficios, descubra si tiene los necesario para postularse.
En esta ocasión, el empleador es Allied Universal (Security Services), un proveedor líder de servicios de seguridad y soluciones tecnológicas.
Ofrecen una amplia gama de servicios, incluyendo:
- Seguridad profesional: guardias de seguridad armados y desarmados para diferentes industrias como el comercio, el sector corporativo, la aviación y la salud.
- Servicios de tecnología integrada: vigilancia por video, control de acceso y detección de intrusos.
- Servicios para eventos: manejo de multitudes y seguridad en eventos especiales.
- Servicios de investigación: para diferentes necesidades de sus clientes.
La propuesta de trabajo fue publicada en el portal especializado de Indeed.
“Allied Universal®, la empresa líder en servicios de seguridad e instalaciones de América del Norte, ofrece carreras gratificantes que le dan un sentido de propósito. Mientras trabaja en un lugar de trabajo dinámico, diverso e inclusivo, formará parte de un equipo que alimenta una cultura que se reflejará en nuestras comunidades y en los clientes a los que servimos”, señalan en la propuesta.
Sobre la vacante disponible de Allied Universal
En Allied Universal están en la búsqueda de un/a “Security Officer (Armed Patrol Driver)”, o un/a “Oficial de seguridad - Conductor de patrulla armada”.
Se trata de un puesto de medio tiempo:
La persona contratada servirá y protegerá a clientes en una variedad de industrias, como el gobierno y más.
Como oficial armado de patrulla de Allied Universal, deberá ayudar a mantener un entorno seguro dentro de una ubicación gubernamental.
Deberes que tiene que cumplir en el empleo
Esto deberá hacer:
- Utilice nuestra plataforma de programación patentada para reclamar turnos abiertos en los sitios de los clientes
- Apoyar las operaciones en una amplia gama de entornos, incluidos los bienes raíces comerciales, la atención médica y la educación
- Reciba capacitación y orientación específicas del sitio de equipos experimentados
- Ofrezca una presencia de seguridad y un servicio al cliente consistentes y profesionales
- Esté preparado para reemplazar con poca antelación cuando surjan necesidades urgentes
Responsabilidades:
- Brindar servicio al cliente a los clientes mediante la realización de procedimientos relacionados con la seguridad, políticas específicas del sitio y, cuando corresponda, actividades de respuesta a emergencias.
- Responda a incidentes y situaciones críticas de una manera tranquila y resolutiva de problemas.
- Realizar patrullas armadas regulares y aleatorias alrededor de la ubicación del gobierno y su perímetro para ayudar a disuadir la actividad no autorizada.
- Supervise las entradas, salidas y áreas sensibles para ayudar a disuadir el acceso no autorizado y / o el comportamiento sospechoso.
- Mantener registros detallados y precisos de observaciones, incidentes y actividades durante las patrullas.
- Colaborar con la policía local y / o los servicios de emergencia según sea necesario durante los incidentes.
- Manténgase alerta y preparado para responder a emergencias o amenazas relacionadas con la seguridad de acuerdo con los protocolos del sitio.
Requisitos para obtener el trabajo
- Disponibilidad en varios días y turnos
- Fiabilidad y capacidad de adaptación a diferentes asignaciones de puestos
- Deseo de adquirir una amplia experiencia y crecer dentro de la empresa
- Interés en la transición a roles de tiempo completo cuando estén disponibles
Debe tener (sin excepciones):
- Licencia de conducir activa
- Licencia de seguridad válida de Florida, licencia D y licencia G
- Fluido, inglés y español, requerido
Y, al menos uno de los siguientes:
- Servicio Militar de los EE. UU. (DD214 Baja Honorable); o
- Certificación de la Academia de Policía/Correccionales (solo en EE. UU. con certificado); o
- Título de asociado (60 créditos universitarios en transcripciones oficiales)
Salario y beneficios + Postulación
Ofrecen un salario base de $21.60 por hora, además, sus empleados gozan de:
- Cobertura médica, dental y de la vista, seguro de vida, planes de jubilación, programas de asistencia al empleado, descuentos de la empresa, beneficios y más para la mayoría de los puestos de tiempo completo.
Aunque la mayoría de estos aplica para tiempo completo.
- Crecimiento profesional: Camino claro hacia roles de tiempo completo y avance continuo a través de programas de capacitación pagados.
- Herramientas inteligentes: Acceda a tecnología exclusiva para visibilidad de turnos y reclamos en tiempo real.
- Beneficios para empleados: Disfrute de descuentos en restaurantes, lugares de entretenimiento y más a través de nuestro programa de beneficios.
Sin considera que tiene lo necesario y desea postularse, puede visitar el siguiente enlace: Oficial de seguridad - Conductor de patrulla armada - Miami, FL 33169 - Indeed.com.
