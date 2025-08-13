Programa STAR de New York: así puedes recibir el alivio fiscal de $1.500

Suscríbete a nuestros canales

Miles de neoyorquinos están a punto de recibir una ayuda económica a través del programa de Alivio del Impuesto Escolar, conocido como NY STAR.

Los cheques o depósitos directos, destinados a mitigar el costo del impuesto a la propiedad, comenzarán a ser distribuidos en agosto para aquellos propietarios cuyas fechas de vencimiento de impuestos escolares caen en este mes o en septiembre.

Este beneficio, que puede alcanzar hasta los $1.500, busca aliviar la carga económica de los ciudadanos en un contexto de altos precios.

¿Quiénes son elegibles para el beneficio?

Para ser elegible para el programa NY STAR, los propietarios deben cumplir con ciertos requisitos. El beneficio se divide en dos categorías principales:

Para el STAR Básico, la propiedad debe ser la residencia principal del propietario y el ingreso combinado de todos los dueños y sus cónyuges que vivan en la propiedad no debe superar los $500.000.

El alivio fiscal para estos hogares puede oscilar entre $350 y $600.

Por otro lado, el Enhanced STAR está dirigido a propietarios mayores y el ingreso total del hogar no debe exceder los $107.300 para los beneficios de 2025.

Los beneficiarios de Enhanced STAR pueden recibir una ayuda significativamente mayor, con montos que pueden variar entre $700 y $1.500.

Es importante destacar que el monto exacto del beneficio varía dependiendo del distrito escolar.

Requisitos para ser elegible

Crédito STAR

Ser propietario y residir en la vivienda como tu residencia principal.

Tener un ingreso total del hogar de $500,000 o menos, para el crédito STAR.

Tener un ingreso total del hogar de $250,000 o menos, para la extensión STAR.

Crédito Enhanced STAR

Tener 65 años o más para finales del año calendario (todos los que viva en la propiedad).

Ser propietario y residir en la vivienda como tu residencia principal.

Ingreso total del hogar de $107,300 o menos (para los beneficios de 2025).

¿Cómo se recibe el alivio?

El beneficio se puede recibir de dos maneras. Aquellos que ya estaban inscritos en el programa antes de 2015 pueden seguir recibiendo una exención que se aplica directamente como una reducción en su factura del impuesto escolar.

Sin embargo, para los nuevos solicitantes, el beneficio se otorga como un crédito que el Departamento de Impuestos de Nueva York distribuye a través de un cheque o un depósito directo.

Los residentes que esperan un cheque de crédito STAR en agosto son aquellos que viven en comunidades con fechas de vencimiento del impuesto escolar en agosto o septiembre.

Aquellos que no estén seguros de su elegibilidad o quieran inscribirse, pueden hacerlo a través del sitio web del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York.

