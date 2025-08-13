¡No lo vas a creer! Una latina muestra el secreto para comprar ropa por menos de $1 en California

Suscríbete a nuestros canales

Una joven mexicana causó revuelo en las redes sociales al asegurar que encontró el mejor outlet de Estados Unidos, un lugar donde la moda de lujo y los descuentos se encuentran en un mismo espacio.

El descubrimiento hecho por Mariana Licea, que compartió en un video viral de TikTok, desató una oleada de interés entre los amantes de las compras, quienes buscan las mejores ofertas en sus marcas favoritas.

En especial, en los turistas que visitan la nación americana y aprovechan su viaje para realizar compras, con precios más accesibles, incluso por menos de un dólar.

La revelación del mejor outlet

La joven compartió su experiencia durante un viaje a California. En el clip, la joven explica que el San Francisco Premium Outlets no solo es su lugar favorito para ir de compras en el país, sino que, además, lo considera el mejor.

Su entusiasmo se basa en la amplia variedad de tiendas y los impresionantes descuentos que encontró, incluso en marcas de alta gama.

El centro comercial, ubicado en la ciudad de Livermore, a unos 60 kilómetros de San Francisco, alberga más de 180 tiendas. Entre ellas se encuentran marcas de lujo como Burberry, Gucci, Prada, Disney Store, Saint Laurent, y otras más accesibles como Coach, Michael Kors, Nike y Adidas.

¿Cómo son los precios?

Según la mexicana, los precios rebajados superan las expectativas, lo que convierte a este outlet en un destino de visita obligada para quienes buscan prendas de diseñador a precios más bajos.

Mariana Licea compartió su asombro al encontrar ofertas que consideraba impensables. "Pantalones por menos de un dólar", exclamó, aunque rápidamente matizó que esos precios eran una excepción y no la norma.

"No todas las tiendas tenían estas ofertas increíbles, pero sí encontramos varias con descuentos muy buenos, especialmente mi novio", comentó, dejando en claro que las rebajas estaban por todo el lugar si se buscaban bien.

¿Por qué lo considera el mejor?

Más allá de la cantidad de tiendas, la joven destaca la calidad de los descuentos. En su video, muestra bolsas de compras de diferentes marcas con precios que, según ella, son difíciles de encontrar en otros outlets.

Este factor, sumado a la diversidad de opciones, desde ropa y accesorios hasta artículos de hogar, lo posicionan como un lugar ideal para renovar el guardarropa o encontrar regalos especiales.

Además, el lugar ofrece:

Patio de comidas

Baños con cambiadores para bebés

Salón de madres lactantes

Espacio de juegos para niños

Cajeros automáticos

Estacionamiento gratuito y con espacios para personas con discapacidad

Conexión wifi gratuita

Fuentes de agua potable

Estaciones de carga para vehículos eléctricos

¿Cómo llegar al San Francisco Premium Outlets?

El centro comercial se encuentra en 2774 Livermore Outlets Drive y opera en un horario de 10 a.m. a 8 p.m. Es de fácil acceso y puedes llegar en auto, tren o autobús.

Si vas en auto, tienes varias opciones:

Desde el oeste: toma la I-580 y sal en la salida 48 (El Charro Rd). El centro comercial estará a tu derecha. Desde el este: toma la I-580 y sal en la salida 48 (Fallon Rd). El centro comercial estará a tu izquierda al salir de la autopista.

Para los que prefieren el transporte público, también hay alternativas. Puedes usar el autobús Wheels, que tiene una ruta que recorre el área de Tri-Valley y hace paradas diarias en el centro de tiendas.

Otra opción es tomar el tren hasta la estación de East Pleasanton/Dublin y desde allí hacer transbordo al autobús Wheels que te llevará directamente a los outlets.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube