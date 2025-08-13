Ni agua ni comida: Florida multará con hasta $500 a quienes alimenten a estos animales callejeros

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Key West, en Florida, aprobó una ordenanza que prohíbe alimentar a pollos, gallinas y otras aves salvajes en espacios públicos.

De acuerdo con la información compartida por La Nación, La medida, que aplica tanto a residentes como a visitantes, contempla multas que van desde los 250 hasta los 500 dólares por día, dependiendo de la reincidencia.

En tal sentido, se conoció que la ordenanza fue votada de forma unánime por la Comisión Municipal en 2021 y posteriormente enmendada para incluir también a palomas, patos y gansos.

La fiscal adjunta de la ciudad, Nathalia Mellies, explicó que el cambio busca cerrar lagunas legales que permitían justificar la alimentación de otras especies.

¿Por qué se prohíbe alimentar a las aves?

Las autoridades locales señalan que la sobrepoblación de pollos salvajes ha generado problemas de salud y seguridad. “Las aves de corral dentro de la ciudad pueden crear molestias, transmitir enfermedades, destruir propiedades y causar grandes cantidades de depósitos fecales en espacios públicos”, establece la ley.

El comisionado Clayton López, patrocinador de la ordenanza, indicó que la medida responde a una preocupación creciente por el impacto de estas aves en zonas residenciales y comerciales.

El rol del Centro de Rescate de Vida Silvestre

Desde 2009, el Centro de Rescate de Vida Silvestre de Key West ha colaborado con la ciudad para controlar la población de aves. Según su director, Tom Sweet, más de 16.000 pollos han sido retirados de la isla, y prácticamente todos han sido reubicados en hogares del continente.

Sweet detalló que el 50% de los pollos rescatados logran recuperarse de enfermedades o lesiones, y que el programa comunitario evita que las aves se concentren en zonas urbanas donde tienden a reproducirse rápidamente si reciben alimento.

Rumores y aclaratorias oficiales

El pasado 4 de junio, la ciudad de Key West publicó un comunicado en su página de Facebook para desmentir rumores sobre la supuesta contratación de cazadores para eliminar aves.

Aunque en el pasado se propuso una recompensa pública, la Oficina del Fiscal Municipal advirtió que ese tipo de iniciativas podrían violar la ley y generar responsabilidades legales para la ciudad.

