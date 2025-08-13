Activan jornada para otorgar permisos de viaje a menores en Los Teques: sepa dónde y cuándo

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Smproinna) del Municipio Guaicaipuro en el estado Miranda, María Alejandra Linda, informó que desde este 12 de agosto, activaron una jornada para otorgar permisos de viaje a menores en Los Teques

En el marco del Operativo Vacaciones Seguras 2025, “la jornada se realizará en las instalaciones de la Terminal de Pasajeros Los Lagos, con el objetivo de garantizar la movilidad segura de los menores de edad durante el período vacacional”.



El operativo, se extenderá hasta el viernes 15 de agosto, y facilitará la obtención de los permisos necesarios para viajes nacionales en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 12:30 p.m.



“Además de la tramitación, realizaremos un conversatorio informativo dirigido a los vendedores de boletos, transportistas y personal del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) para asegurar el correcto desarrollo de los procesos”, destacó Linda.



De igual manera, resaltó que en la jornada, estarán presentes otras instituciones, entre las cuales destacan: el Consejo de Protección de los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias, el IDENNA, Tribunales de Protección, la Defensoría del Pueblo, la UNES y la Defensoría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes de Guaicaipuro.

