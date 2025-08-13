Saren: así puede pagar sus tasas y aranceles a través de Banco Activo

Suscríbete a nuestros canales

Los clientes del Banco Activo pueden realizar los pagos de sus tasas y aranceles correspondientes al Sistema Integrado para Notarías y Registros Públicos (Saren) a través de internet.

Para que puedan realizar este procedimiento de manera rápida y sencilla, el Saren publicó el instructivo con los pasos que deben seguir, estos son:

1.- Ingrese a www.bancoactivo.com y acceda con su usuario a Activo en Línea Personas.

2.- Diríjase a la sección de Pagos y Recargas, seleccione Saren / Pagar Planilla.

3.- Elija la cuenta a debitar e ingrese el número de la Planilla Única Bancaria (PUB).

4.- Valide los datos que se muestran en pantalla y presione aceptar.

5.- El sistema le enviará un código de autorización, regístrelo, y finalice el proceso haciendo clic en aceptar.

Pago de tasas y aranceles del Saren con Banco del Tesoro

Para realizar el pago de tasas y aranceles del Saren desde el Banco del Tesoro debe seguir estos pasos:

1. Ingrese a BT en línea.

2. Tilde la opción Recaudaciones, seleccione Saren.

3. Coloque el número de la Planilla Única Bancaria (PUB).

4. De clic a buscar Planilla Única Bancaria (PUB).

5. El sistema le mostrará los datos y el monto.

6. Seleccione la cuenta a debitar.

7. Verifique los datos, confirme y acepte.

8. Para chequear el comprobante de clic a ver.

