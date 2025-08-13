Saren: así puede pagar sus tasas y aranceles a través de Banco Activo

Los clientes del Banco Activo pueden realizar los pagos de sus tasas y aranceles correspondientes al Sistema Integrado para Notarías y Registros Públicos (Saren) a través de internet.
Para que puedan realizar este procedimiento de manera rápida y sencilla, el Saren publicó el instructivo con los pasos que deben seguir, estos son:
1.- Ingrese a www.bancoactivo.com y acceda con su usuario a Activo en Línea Personas.
2.- Diríjase a la sección de Pagos y Recargas, seleccione Saren / Pagar Planilla.
3.- Elija la cuenta a debitar e ingrese el número de la Planilla Única Bancaria (PUB).
4.- Valide los datos que se muestran en pantalla y presione aceptar.
5.- El sistema le enviará un código de autorización, regístrelo, y finalice el proceso haciendo clic en aceptar.
Pago de tasas y aranceles del Saren con Banco del Tesoro
Para realizar el pago de tasas y aranceles del Saren desde el Banco del Tesoro debe seguir estos pasos:
1. Ingrese a BT en línea.
2. Tilde la opción Recaudaciones, seleccione Saren.
3. Coloque el número de la Planilla Única Bancaria (PUB).
4. De clic a buscar Planilla Única Bancaria (PUB).
5. El sistema le mostrará los datos y el monto.
6. Seleccione la cuenta a debitar.
7. Verifique los datos, confirme y acepte.
8. Para chequear el comprobante de clic a ver.
Visite nuestra sección de Servicios.
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube