Realizan mantenimiento y asfaltado a la carretera de Ocumare de la Costa: así van los trabajos

Las costas del estado Aragua son de las más visitadas no solo en temporadas de asueto, sino cada fin de semana cuando cientos de turistas de todo el país acuden a las hermosas playas y ríos de Ocumare de la Costa, Cuyagua, Choroní y Chuao.

Es por ello que, se ha puesto en marcha un plan integral de mantenimiento en la carretera local 07 de Ocumare de la Costa de Oro, un esfuerzo por parte de las autoridades para mejorar la infraestructura vial del estado.

El plan está siendo ejecutado por Vías de Aragua, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), y forma parte del programa 2T de Ciudades Humanas para el Buen Vivir. Los trabajos abarcan diversas áreas, incluyendo:

Asfaltado : Para mejorar la superficie de rodamiento y garantizar la seguridad de los usuarios.

: Para mejorar la superficie de rodamiento y garantizar la seguridad de los usuarios. Desmalezamiento : Limpieza de los márgenes de la vía para optimizar la visibilidad.

: Limpieza de los márgenes de la vía para optimizar la visibilidad. Pintura de defensas : Mantenimiento de las barreras de seguridad.

: Mantenimiento de las barreras de seguridad. Demarcación vial: Renovación de las señalizaciones horizontales para una mejor orientación.

Renovación de las señalizaciones horizontales para una mejor orientación. Colocación de tachas reflectivas: Elementos de señalización que aumentan la visibilidad nocturna.

Estos trabajos buscan no solo embellecer la zona, sino también garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito para residentes y visitantes de esta importante arteria vial.

