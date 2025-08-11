Entretenimiento

Alcaldía de Baruta invita a los niños a su Plan Vacacional 2025: acá todos los detalles

La Alcaldía del municipio Baruta anunció la fecha de su tradicional Plan Vacacional 2025 en dónde los niños (de 6 a 11 años) podrán disfrutar de distintas actividades recreativas y deportivas. 

El día de inscripción será únicamente el 13 de agosto en las instalaciones del Polideportivo Rafael Vidal, ubicado en La Trinidad (detrás de la estación de bomberos). El horario de atención ese día será de 8:00 AM hasta agotarse los cupos.

"¡Recuerda llevar los requisitos para poder registrar a tu niño en el plan vacacional! Es importante recordar que solo las madres, los padres, y los representantes legales podrán hacer la inscripción formal", detalló la Dirección de Deporte de la Alcaldía.

La fecha de inicio del Plan Vacacional será del 18 hasta el 22 de agosto.

