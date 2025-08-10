Recreación

Vacaciones en Caracas: estos museos ofrecen 105 talleres de arte y cultura gratis para niños y jóvenes

Los talleres abarcarán disciplinas como pintura, artesanía, música, teatro, títeres, y también danzas

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 08:30 pm
Para esta temporada vacacional, los museos de Caracas disponen de talleres gratuitos para niños y adolescentes.

Así lo informó en una entrevista para Unión Radio, la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio del Ministerio para la Cultura, Mary Penjeam.

La funcionaria detalló que se ofrecerán alrededor de 105 talleres. "Es importante aportarle a los padres, niños y jóvenes una oportunidad de esparcimiento, aprendizaje, talleres, con los que se pueda motivar y aprovechar el espacio que dan las vacaciones", expresó.

Destacó que los talleres abarcarán diferentes ámbitos y disciplinas, como pintura, artesanía, música, teatro, títeres, y también actividades de disfrute como danzas y gincanas.

Talleres gratis hasta los 17 años en estos museos

Los talleres son totalmente gratuitos y estarán dirigidos a niños desde los cinco años y jóvenes hasta los 17 años.

Penjeam, quien también es presidenta de la Fundación Museos Nacionales, detalló los espacios en donde se estarán realizando estas actividades:

  1. Galería de Arte Nacional
  2.  Museos de Ciencia y Tecnología
  3. Bellas Artes
  4. Carlos Cruz Diez
  5. Arquitectura
  6. Alejandro Otero
  7. Arturo Michelena

