Jornada de tarjeta SUVE estudiantil en el ferrocarril de los Valles del Tuy: conoce los requisitos

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), anunció este sábado una jornada para tramitar la tarjeta SUVE estudiantil.

Jornada tarjeta SUVE estudiantil

A través de su cuenta en Instagram, el IFE informó sobre la jornada para procesar "la tarjeta SUVE Azul, identificada con el Turpial, ave nacional de Venezuela".

Cabe destacar que esta tarjeta "está dirigida a estudiantes y ofrece un subsidio especial que permite cancelar solo el 50 % del pasaje en el IFE y demás sistemas de transporte público del país".

Requisitos

En este sentido, el IFE especificó los documentos requeridos para tramitarla:

Constancia de estudios vigente

Cédula de identidad laminada del estudiante

Cédula de identidad laminada del representante legal (en caso de ser menor de edad)

Asimismo, indica el IFE que este proceso "está disponible en todas las estaciones de la línea Caracas - Cúa".

