¡Marca tu calendario! Estas son las fechas de pago del Seguro Social en EEUU para lo que resta del 2025

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el calendario de pagos para lo que queda del año 2025, siguiendo las normas tradicionales de distribución de beneficios.

Los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes, según informó la SSA a través de su página web.

En caso de que este día coincida con un fin de semana o un feriado, el pago se adelanta al viernes anterior, lo que asegura que los beneficiarios reciban sus fondos a tiempo.

SSI

Los beneficiarios del Seguro Social que no reciben SSI verán sus pagos distribuidos según su día de nacimiento.

Aquellos nacidos entre el 1 y el 10 recibirán su pago el segundo miércoles del mes; quienes nacieron entre el 11 y el 20, el tercer miércoles; y los nacidos entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles.

Calendario

Fechas de pago para 2025

1 de agosto

30 de agosto (correspondiente a septiembre)

1 de octubre

1 de noviembre

29 de noviembre (correspondiente a diciembre)

31 de diciembre (correspondiente a enero de 2026)



Es importante que los beneficiarios estén atentos a estas fechas para asegurar la correcta recepción de sus pagos.

La planificación adecuada puede ayudar a gestionar mejor sus finanzas personales y asegurar que no se pierdan fechas importantes relacionadas con sus beneficios.

