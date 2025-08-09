Paso a paso para solicitar y activar la tarjeta sin contacto del Banco de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) cuenta entre sus servicios con una moderna tarjeta de débito sin contacto, una herramienta que busca agilizar las transacciones diarias de sus clientes.

Esta tarjeta, que permite realizar pagos de forma más rápida y segura con solo acercarla a los puntos de venta compatibles, puede ser solicitada y activada de manera sencilla a través de sus plataformas digitales.

Paso a paso para solicitar la tarjeta en línea

Obtener esta tarjeta es un proceso que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar a través de la plataforma del banco. Sigue estos pasos:

Ingresa a BDV en Línea : accede a tu cuenta personal a través del sitio web oficial del banco o su aplicación móvil.

: accede a tu cuenta personal a través del sitio web oficial del banco o su aplicación móvil. Dirígete a la sección de solicitudes : en el menú principal, busca y selecciona la opción de "Tarjetas" y luego "Solicitud de Tarjeta de Débito".

: en el menú principal, busca y selecciona la opción de "Tarjetas" y luego "Solicitud de Tarjeta de Débito". Elige la tarjeta sin contacto : dentro de las opciones disponibles, selecciona el modelo de la tarjeta de débito sin contacto.

: dentro de las opciones disponibles, selecciona el modelo de la tarjeta de débito sin contacto. Verifica tus datos : revisa que tu información personal, como la dirección y tus datos de contacto, esté correcta y actualizada.

: revisa que tu información personal, como la dirección y tus datos de contacto, esté correcta y actualizada. Selecciona la oficina de retiro: elige la agencia del BDV donde prefieres retirar tu nueva tarjeta. El sistema te informará cuándo estará disponible.

¿Cómo activar la tarjeta a tu gusto?

Una vez que tengas la tarjeta en tus manos, la activación es un proceso flexible que puedes completar cuando lo decidas.

Sigue estos pasos para activarla de forma segura:

Inicia sesión en BDV en Línea

Accede a la sección de activación

Introduce los datos de la tarjeta

Asigna tu clave de uso

Confirma la activación

El proceso culmina y tu tarjeta quedará lista para ser utilizada. Ya podrás disfrutar de los beneficios de los pagos sin contacto en los comercios que cuenten con la tecnología adecuada.

Es importante resaltar que los clientes del BDV tienen la ventaja de configurar desde la banca en línea el monto máximo que deseen fijar para este tipo de transacciones.

