Comida gratis en Indiana: realizan cinco entregas de despensas de alimentos hasta del 16 de agosto

Una vez más, un destacado banco de alimentos del norte Indiana, Estados Unidos (EEUU), estará haciendo entregas semanales de comida gratis, conozca las ubicaciones y horarios disponibles hasta el 16 de agosto.

Se trata del Food Banks Of Northern Indiana, cuyo lema es “Creando comunidades más saludables”, como lo indican en su página web.

Se debe recordar que este Banco de Alimentos del Norte de Indiana atiende a los condados de Elkhart, LaPorte, Kosciusko, Marshall, Starke y St. Joseph.

Estas despensas móviles de alimentos que entregan semanalmente ofrecen artículos frescos y perecederos, incluidos productos agrícolas, granos, lácteos y proteínas.

Se debe tener presente que esta organización cuenta con diversos programas de apoyo alimentario, además de las despensas móviles, tales como:

Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP), Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), Programa de Nutrición para Personas Mayores, Programa de mochilas Food 4 Kids, entre otros.

Los interesados tienen que saber que las distribuciones de las despensas son drive-through y se realizan por orden de llegada.

Es decir, las personas deben permanecer en sus vehículos y abrir el maletero para recibir los artículos.

Sin embargo, también disponen un área para cargar la despensa en caso de que necesite detenerse un momento para abrir su puerta.

Jornadas disponibles hasta el 16 de agosto

En esta oportunidad se han programado cinco entregas, en tan solo tres días, de comida gratis del lunes 11 al sábado 16 de agosto, a continuación, los detalles:

Lunes 11 de agosto

En el condado de Marshall: Bourbon Helping Hands, 204 N. Washington St., Bourbon, IN 46504.

Las entregas de realizarán de 9:00 a 10:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Las personas interesadas deben saber que esta distribución está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a un grupo limitado, en esta oportunidad se trata de 150 hogares.

En el condado de Marshall: Iglesia Luterana Trinity, 430 Academy Rd., Culver, IN 46511.

La cita es de 11:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.

Al igual que la anterior, esta distribución está patrocinada por Indiana OCRA, servirá a 150 hogares.

Martes 12 de agosto

En el condado de Kosciusko: God's Highway, 555 Webber St., Varsovia, IN 46580

La jornada arranca a las 10:00 y permanecerá activa hasta alrededor de las 11:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

La distribución también está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Miércoles 13 de agosto

En el condado de LaPorte: Ejército de Salvación LaPorte, 3240 Monroe, LaPorte, IN 46350

La entrega se realizará de 9:00 a 10:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Esta distribución está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

En el condado de LaPorte: Iglesia Metodista Unida de Rolling Prairie, 3444 U.S. 20, Rolling Prairie, IN 46371

La cita es de 10:00 am a 12:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.

A diferencia de las anteriores, esta distribución está patrocinada por Citizens Concerned for the Homeless e Indiana OCR, también servirá a 150 hogares.

