Feria Estatal de Illinois 2025: estas son las actividades para disfrutar hasta el 17 de agosto

En Illinois, Estados Unidos (EEUU), actualmente se está celebrando uno de los festivales anuales más importantes del estado, te ofrecemos detalles sobre qué ofrece hasta el próximo domingo.

Estamos hablando de la Feria Estatal de Illinois, la cual se celebra en la capital del estado, Springfield, t que se destaca por ser una de las ferias estatales más antiguas del país, con una tradición que se remonta a 1853.

La misma arrancó este jueves 7 de agosto y cuenta con gran variedad de experiencias y atractivos para todas las edades, desde comida clásica, música en vivo, actividades agrícolas, incluyendo la vaca de mantequilla icónica.

Vale la pena destacar que esta feria ofrece actividades gratuitas y pagas: espectáculos musicales, eventos temáticos diarios, esculturas icónicas, actividades para toda la familia, y beneficios únicos como camping gratuito y hasta subastas.

Además, tiene a su disposición una aplicación móvil de la Feria Estatal de Illinois, de esta forma puede mantenerse actualizado sobre todos los eventos e información, completamente gratis.

Temática diaria de actividades hasta el cierre de la feria

Sábado 9 de agosto: Kids Day: jornada llena de actividades infantiles y diversión para los más pequeños

Domingo 10 de agosto: Veterans & Gold Star Families Day: entrada gratuita para veteranos e inmediatos familiares con identificación.

Lunes 11 de agosto: Seniors & Scouts Day: entrada gratuita para personas mayores y scouts con identificación

Martes 12 de agosto: Twosday: día especial con entradas y atracciones (carruseles) a solo 2 dólares

Miércoles 13 de agosto: Governor’s Day: jornada donde visitantes podrían coincidir con autoridades del estado

Jueves 14 de agosto: Republican Day: celebración temática oficial del partido republicano

Viernes 15 de agosto: First Responder & Healthcare Heroes Day: entrada gratuita para trabajadores de primeros auxilios y salud con identificación

Sábado 16 de agosto: Park District Conservation Day: día para destacar la conservación y el medioambiente

Domingo 17 de agosto: Family Day: jornada familiar con promociones especiales

Ahora, si lo que te interesa conocer son los detalles sobre los espectáculos gratuitos, te recomendamos visitar el siguiente enlace: https://statefair.illinois.gov/entertainment/freestages.html.

Para chequear los conciertos gratuitos, en El Grand Central Stage debajo del Reisch Pavillion, visita: https://statefair.illinois.gov/entertainment/freestages/risingstar.html.

Para más información visite su página oficial: Feria Estatal de Illinois.

