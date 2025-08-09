Alerta por tormentas severas en EEUU: Nebraska, Minnesota e Iowa azotados con fuertes lluvias, miles se quedan sin luz

Suscríbete a nuestros canales

Se ha reportado sobre el paso de una serie tormentas eléctricas, con ráfagas de viento destructivas, que han afectado a los estados de Nebraska y Iowa, Estados Unidos (EEUU).

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta eléctrica severa para el oeste del condado de Montgomery, el condado de Mills, el condado de Pottawattamie, en Iowa.

También en el condado de Monona, el noroeste del condado de Pottawattamie, el condado de Harrison, el oeste del condado de Shelby.

Así mismo, en el noreste del condado de Sarpy en Nebraska, el este del condado de Douglas, el noreste del condado de Cass, el sureste del condado de Burt, el este del condado de Washington.

Y, a pesar de que los meteorólogos afirmaron que no hay amenaza de tornado, las sirenas de emergencia sonaron debido al historial de ráfagas de viento destructivas.

Alertas de inundaciones repentinas + Pronóstico

También se emitió una advertencia de inundaciones repentinas para el suroeste del condado de Harrison en Iowa, así como para el sureste del condado de Dodge en el centro-este de Nebraska, el centro-norte del condado de Douglas en el centro-este de Nebraska y el suroeste del condado de Washington en el centro-este de Nebraska.

Además, se debe tener presente que se esperan tormentas eléctricas dispersas a última hora del sábado y la madrugada del domingo.

Es más probable que se produzcan tormentas fuertes a severas después de las 22:00 del sábado en el área metropolitana de Omaha.

El Centro de Predicción de Tormentas ha establecido un riesgo marginal de tormentas eléctricas severas aisladas en partes del este de Nebraska y el oeste de Iowa, incluyendo el área metropolitana de Omaha.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 96 km/h, granizo de 2,5 cm y lluvias intensas.

Servicio eléctrico afectado

En consecuencia, miles de personas en Nebraska se encontraron sin electricidad.

Según el mapa de cortes de energía de Omaha Public Power District (OPPD), habían más de 39.000 clientes sin electricidad a las 6:48 am.

Douglas: 23.511

Sarpy: 2.489

Washington: 4.230

Saunders: 5.653

Cass: 77

Esquivar: 246

Nemaha: 5

Johnson: 286

Otoe: 29

Pottawattamie: 4

Además, el mapa de cortes de energía de MidAmerican Energy Company informa que 360 clientes se quedaron sin electricidad a las 6:46 am

Council Bluffs: 265

Storm Lake: 95

Según Lincoln Electric System, más de 32.300 clientes están sin electricidad.

Alertas meteorológicas en Minnesota y Wisconsin

Las tormentas de la madrugada del sábado provocaron fuertes lluvias, frecuentes relámpagos y algo de granizo.

Las tormentas tienen el potencial de producir vientos dañinos, granizo y fuertes lluvias, que podrían provocar inundaciones localizadas.

También se produjeron ráfagas de viento y hay posibilidades de un tornado aislado.

En consecuencia, Aproximadamente 12.000 clientes de Xcel Energy se quedaron sin electricidad la madrugada del sábado debido a que tormentas con frecuentes rayos y fuertes lluvias avanzaron por el área metropolitana de Twin Cities.

Actualmente, en Minnesota se mantienen advertencias de inundación en los condados de Redwood, Renville, Yellow Medicine, Chippewa y Lac Qui Parle. Al menos, hasta las 12:15 p. m. del 9 de agosto de 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional dice que existe una amenaza significativa a la propiedad o la vida en el condado de Clay.

Mientras que en Wisconsin, algunas áreas del noroeste, incluida Hayward, estuvieron bajo una advertencia de tormenta eléctrica severa, al menos hasta las 6:00 am.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube