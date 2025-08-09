Trump elimina exención arancelaria: golpe para Amazon, Temu y Shein

Suscríbete a nuestros canales

Amazon, Temu y Shein enfrentarán un escenario más costoso para operar en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump eliminara la exención de minimis, una laguna legal que permitía importar paquetes pequeños —de hasta 800 dólares— sin pagar impuestos.

Esta medida, que inicialmente aplicaba solo a productos provenientes de China y Hong Kong, ahora se extiende a todos los países, afectando a plataformas de comercio electrónico global y, en consecuencia, a millones de consumidores estadounidenses, reseña CNN.

Durante años, minoristas como Temu y Shein aprovecharon este beneficio para enviar cientos de millones de paquetes libres de aranceles a Estados Unidos.

Ahora, con la derogación vigente desde el 29 de agosto, todos los productos importados estarán sujetos a impuestos que podrían llegar a los 200 dólares por artículo, dependiendo del país de origen.

El decreto presidencial también obliga a declarar el origen del paquete ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que añade más controles y papeleo para las empresas.

Aumentos de precios afectarán a los más pobres

El impacto de esta decisión podría sentirse directamente en los precios. Aunque Temu aseguró que mantendría sus tarifas sin cambios al enviar desde almacenes estadounidenses, ya se reportan quejas de consumidores por aumentos de precios y artículos agotados.

Shein y otros minoristas chinos también han comenzado a almacenar inventario en Estados Unidos para evitar retrasos, pero tarde o temprano deberán reabastecerse pagando los nuevos aranceles.

Amazon tampoco escapa a esta nueva política. Su plataforma Amazon Haul, competidora de Temu y TikTok Shop, también se verá afectada, especialmente en zonas de bajos ingresos.

El estudio

Según un estudio de Yale y UCLA, casi la mitad de los envíos amparados en la exención iban a códigos postales de menor poder adquisitivo.

Con el fin de este régimen, serán precisamente estos hogares los que más sufran el alza de precios en productos básicos adquiridos en línea.

