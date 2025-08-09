Nuevas reglas sobre entrevistas para visa de EEUU: ¿quiénes deben asistir a la cita consular?

Suscríbete a nuestros canales

La política del Departamento de Estado de Estados Unidos referente a la exención de entrevista para visas no inmigrantes sufrirá cambios importantes a partir del 2 de septiembre de 2025.

Esta actualización define claramente quiénes deberán acudir presencialmente a la entrevista consular y quiénes estarán exentos, modificando parcialmente las normas vigentes. La información ha sido extraída del portal oficial de la Embajada y consulados de Estados Unidos en México.

Categorías elegibles para la exención de entrevista

Quedan exentos de entrevista los solicitantes con visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales de funcionarios acreditados), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.

También pueden renovar sin entrevista las visas de turista de diez años si lo hacen dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y tenían al menos 18 años en la emisión previa de la visa.

Los solicitantes deben presentar la solicitud en su país de residencia y no contar con antecedentes de negación o inelegibilidad para calificar a esta exención.

Cambios para menores, adultos mayores y nuevas condiciones para entrevistas

A partir de esta actualización, quienes sean menores de 14 años o mayores de 79 deberán presentarse obligatoriamente a entrevista con un oficial consular. Además, existe la posibilidad de que oficiales soliciten entrevistas presenciales en casos específicos, incluso a quienes podrían calificar para exención.

Es necesario verificar que el número de confirmación DS-160 coincida con el utilizado al agendar la cita, de lo contrario se deberá actualizar para evitar reprogramaciones o pagos adicionales.

¿Qué deben hacer los solicitantes de visas de no inmigrante?

Verificar inmediatamente que el Número de Identificación de la Solicitud de Visa (DS-160) coincida con el número en el Sistema de Citas de Visa en https://ais.usvisa-info.com Si el número de solicitud no coincide con el número de solicitud en el Sistema de Citas de Visa, ingrese el número de solicitud correcto en el Sistema de Citas de Visa, reemplazando el número incorrecto. El número de solicitud en el Sistema de Citas de Visa se puede actualizar una vez sin tener que cancelar la cita existente. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: Inicie sesión en su cuenta en https://ais.usvisa-info.com En la “Página de Resumen del Solicitante”, haga clic en el ícono de “engranaje” y seleccione “Editar” Actualice el campo “Número DS-160” con el número de confirmación completo y correcto Haga clic en “Guardar” Si necesita ayuda para actualizar el número de solicitud en el Sistema de Citas de Visa, visite https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/contact_us Lleve la página de confirmación de su formulario DS-160 a su entrevista.

Esta nueva política sigue la guía global para todas las Embajadas de los Estados Unidos y reducirá los tiempos de espera para visas al aumentar la disponibilidad de citas.

