Mundo Total celebró 43 años con anuncios importantes

Mundo Total, la icónica tienda por departamentos que ha conquistado a los hogares venezolanos, celebró por todo lo alto sus 43 años. Con una experiencia inmersiva dirigida a los medios de comunicación, influencers y aliados comerciales anunciaron sus novedades. El Bloque Dearmas dijo presente con sus marcas para conocer y anunciar las buenas noticias.

Una expedición Total

La actividad consistió en un recorrido temático que simuló un viaje por el universo Mundo Total. Se destacó cada una de sus unidades de negocio: Kim Beauty (su exclusiva línea de maquillaje), Mundo Pharma, moda para damas, caballeros y niños. También accesorios, calzado, alimentos, electrodomésticos y hogar con Casa Total.

Mundo Pharma de Mundo Total / FOTO: Andrea Matos

Cada espacio fue diseñado para mostrar el crecimiento y la evolución de esta marca que nació del sueño de dos hermanos inmigrantes libaneses y que hoy cuenta con 74 tiendas a nivel nacional.

Variedad y calidad en moda / FOTO: Andrea Matos

CrediTotal: Una opción para la familia venezolana

Uno de los grandes protagonistas fue CrediTotal, el sistema de financiamiento propio que permite a los venezolanos comprar con facilidad y confianza.

“Queríamos que cada invitado viviera el corazón de Mundo Total, que ha sido y seguirá siendo parte de la vida de millones de familias”, expresó Gerardina Russo, gerente de mercadeo.

El evento cerró con una gran celebración y fuegos artificiales, marcando el inicio de un mes lleno de sorpresas.

Raquel Maza y Gerardina Russo Gte. de Mercadeo / FOTO: Andrea Matos

Próximas inauguraciones y activaciones en agosto

El próximo 15 de agosto será la inauguración de la tienda en San Felipe. También se tienen previstas la rifa de un carro y 18 motos, masterclass de maquillaje, un spaday y un desfile de moda.

Mundo Total sigue haciendo historia en Venezuela, porque más que una tienda es una marca con valores, visión familiar y compromiso con el país. Para más información, sigue todas las novedades a través de @mundototal_ve en sus redes sociales.

