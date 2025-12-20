La hallaca más grande de Venezuela se hará en Trujillo: así buscarán romper el récord gastronómico de 2024

Suscríbete a nuestros canales

En el estado Trujillo buscan romper el récord gastronómico de la hallaca más grande de Venezuela establecido en 2024.

De acuerdo con las declaraciones de uno de los organizadores de este evento, Francisco Terán, el equipo de infraestructura ya está trabajando para alcanzar la meta.

Hallaca más grande de Venezuela

Durante una entevista con Unión Radio, Terán anunció que para este año buscarán elaborar la hallaca más grande de Venezuela, superando a la realizada el año pasado en Valera.

En este sentido, Terán reveló que el plan para este año es superar los 32 metros de la hallaca del año 2024, con la realización de una hallaca de al menos 33 metros de largo para este 2025.

¿Cuántos ingredientes usarán para esta hallaca?

De acuerdo con Terán, "Este año a Dios gracias, la hallaca va por 33 metros. El equipo de infraestructura hasta el día jueves, empezó a picar las pipas faltantes para completar los 33 metros".

Asimismo, señaló que para realizar este plato tradicional navideño venezolano, usarán al menos 24 kilos de carne y cochino, además de 100 kilos de hojas y cientos de aliños.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube