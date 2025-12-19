Eventos gratuitos en Caracas este fin de semana: incluye conciertos al aire libre y patinata navideña

Suscríbete a nuestros canales

Para este fin de semana, hay una serie de actividades culturales y navideñas gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana del 19, 20 y 21 de diciembre.

Eventos gratis en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural gratuita para este fen de semana, incluye las siguientes actividades:

Viernes 19 de diciembre

Expo Niños en el Espacio, en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar en La Carlota, desde las 9am hasta las 4pm.

Gaitazo Filarmónico: en el Teatro Municipal de Caracas a las 5 de la tarde.

Viva El Sistema en Navidad: los días 19 y 20 a las 4pm y el domingo 21 a las 11am en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música.

Aniversario 160 de la Banda Marcial de Caracas en la Plaza Bolívar a partir de las 4pm.

El Cascanueces: en el Teatro Municipal Vidal González, en el Complejo Cultural y Deportivo Los Salias de San Antonio de Los Altos, el viernes y sábado a las 4pm.

Caracas Retumba: en la plaza Diego Ibarra a partir de las 4 de la tarde, estarán los artistas Hany Kauam, Luis Silva, Scarlet Linares, El Potrillo, Rafael Romero, Los Infieles, entre otros.

Cartas mágicas para Santa: un taller creativo que inicia a las 4 de la tarde en el piso 1 de Paseo El Hatillo

Sábado 20 de diciembre

Yoga Party: en Plaza Las Américas II a las 9 de la mañana.

Tae-Tek: en el centro comercial Líder, en el municipio Sucre, a las 10 de la mañana.

Caracas Retumba: en la plaza Diego Ibarra a partir de las 4 de la tarde, estarán los artistas Eukaris, Los Satelites, Banny Kosta, Mickey Taveras, entre otros.

Domingo 21 de diciembre

Patinata navideña en Chacao: la jornada contará con pintacaritas, visita de Santa, los beats del Dj Farias y Globo Magia, a partir de las 3:30 de la tarde.

Taller de escalada: a partir de mediodía en el PArque Cultural Tiuna El Fuerte, con el profesor Pedro Tovar.

Caracas Retumba: en la plaza Diego Ibarra a partir de las 4 de la tarde, estarán los artistas Victor Cardona, Corazón Salsero, El Conde de la Salsa, La Orquesta Vinotinto, el doble de Rubén Blades, entre otros.

