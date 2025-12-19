Atención: realizan pruebas toxicológicas en estos dos terminales terrestres del país

Suscríbete a nuestros canales

Como parte del despliegue de seguridad ciudadana durante la temporada decembrina, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) ha iniciado un proceso de supervisión técnica dirigido a los transportistas que operan en el estado La Guaira.

El objetivo principal es verificar la aptitud de los conductores en medio de las fiestas decembrinas, informó el Diario La Verdad de Vargas en un video publicado en sus redes sociales, donde se explica cómo es el protocolo para asegurar la seguridad vial.

Los funcionarios de la Sunad se desplegaron en los terminales terrestres de Catia La Mar y La Guaira, donde están aplicando de manera sistemática la "prueba de orientación toxicológica a los conductores".

Estas evaluaciones permiten detectar el consumo de sustancias que puedan comprometer la capacidad de manejo de quienes operan el transporte público y privado.

Buscan control y evitar accidentes lamentables

Al verificar el estado de salud y sobriedad de los conductores, se pretende reducir los factores de riesgo en las carreteras nacionales, específicamente en este estado que recibe turistas de la capital y ciudades adyacentes durante lo que resta de diciembre.

Asimismo, se conoció que la Sunad coordina las actividades de inspección con la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito. Esta alianza permite que la supervisión de documentos y la revisión técnica de los vehículos se complemente con los análisis biológicos realizados al personal volante.

Estas jornadas de salud y prevención se encuentran insertas en el cronograma oficial de las Navidades Seguras 2025.

