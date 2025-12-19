¡En video! Asesinan a futbolista Mario Pineida y a su esposa en Ecuador

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista ecuatoriano, Mario Pineida, se sospecha que fue asesinado junto a su esposa, el miércoles 17 de diciembre en las afueras de una carnicería en Ecuador.

Pineida pertenecía al reconocido Barcelona Sporting Club de la serie A de Ecuador, quienes ya manifestaron que lamentan la noticia.

Asesinan a Mario Pineida

Se difundió a través de las redes un video de seguridad, donde se ve el momento exacto en que hombres armados atacaron y asesinaron al futbolista junto a una mujer, quien podría ser la esposa de Pineida.

Pineida era un futbolista de 33 años de edad, quien fue asesinado por presuntos sicarios cuando estaba en una carnicería el miércoles, en el suroeste de Ecuador, en Guayaquil, específicamente en el sector Samanes 4.

Video de seguridad

En el video difundido, se observa como dos sujetos, uno de ellos con casco de motorizado, ingresaron a las instalaciones y dispararon contra la mujer y cotnra Mario Pineida en múltiples ocasiones.

Luego del ataque los asesinos salieron corriendo del establecimiento comercial, mientras Pineida y la mujer quedaron en el suelo.

De acuerdo con la reseña de la agencia de noticias CNN, la madre de Pineida también se encontraba en el lugar y resultó herida, sin embargo, ya se encuentra fuera de peligro.

Detienen un sospechoso

De acuerdo con la Empresa Pública Municipal de Seguridad de Guayaquil, luego de varias allanamientos lograron capturar a uno de los sospechosos del crimen, aunque no han revelado su identidad, ni se han formulado cargos en su contra.

Por su parte, tanto las autoridades policiales como la Fiscalía aseguran que ya iniciaron las averiguaciones para determinar la identidad de los criminales y proceder según corresponda.

Visita nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube