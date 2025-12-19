Descartan oficialmente a Venezuela como anfitrión de la Serie del Caribe 2026: esta será la nueva sede

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) hizo oficial el cambio de sede de la Serie del Caribe 2026, que estaba prevista a realizarse en Caracas, pero que ahora se irá a México, en la ciudd de Guadalajara, Jalisco.

La decisión responde a la postura de las naciones integrantes de la CBPC, Puerto RIco, República Dominmicana y México, quienes declinaron asistir a la capital venezolana para la fecha prevista.

La organización argumentó que la modificación se debe a "situaciones externas ajenas a su control", factor que impidió mantener la planificación original en territorio nacional

La noticia fue adelantada por el medio dominicano El Nuevo Diario y confirmada posteriormente por las autoridades del béisbol caribeño. Con este ajuste, México vuelve a figurar como el anfitrión de la máxima cita del béisbol invernal.

Infraestructura y respaldo de los Charros de Jalisco

La delegación de los Charros de Jalisco fue la encargada de presentar la propuesta formal para rescatar la sede. El equipo mexicano ya había manifestado previamente contar con la logística necesaria para un evento de esta escala, informó Meridiano.

Al respecto, Luis Alberto González, director general del club, confirmó la disposición de la organización para gestionar el torneo, resaltando la capacidad del Estadio Panamericano.

Guadalajara cuenta con antecedentes inmediatos en la organización de este certamen, habiendo sido la sede oficial en el año 2018. El historial de alta asistencia y eficiencia operativa en Jalisco fue un punto determinante para que la CBPC otorgara el visto bueno a la sustitución.

Este movimiento ocurre tras la realización de la Serie del Caribe "Gran Caracas 2023", siendo ahora el turno de México para liderar la logística del campeonato continental. Las autoridades deportivas iniciarán próximamente la coordinación de los cronogramas de juego y la adecuación de las instalaciones para recibir a los equipos campeones de la región.

