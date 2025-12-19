Nuevos dorsales en la Fórmula 1: Max Verstappen define identidad para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La consagración de Lando Norris en Abu Dhabi ha provocado un movimiento masivo de dorsales para 2026. Al perder el campeonato, Max Verstappen cede el número 1 al británico de McLaren y, tras cuatro años como campeón vigente, el neerlandés ha tenido que elegir una nueva numeración para su Red Bull. Aunque muchos esperaban el regreso del 33, "Mad Max" llevará el número 3, dorsal que perteneció a su excompañero Daniel Ricciardo.

Identidad y herencia en la pista

La elección de los números refleja historias personales y homenajes dentro de la parrilla. Franco Colapinto, en su nueva etapa con Alpine, mantendrá el 43 como tributo a la trayectoria de su padre en el automovilismo argentino. Por su parte, Lewis Hamilton continuará con su icónico 44 en su debut con Ferrari, mientras que su compañero Charles Leclerc conservará el 16.

Otros movimientos destacados incluyen a los pilotos españoles: Fernando Alonso seguirá fiel al 14 en Aston Martin y Carlos Sainz llevará su característico 55 a Williams. Entre los debutantes y cambios de equipo, Gabriel Bortoleto usará el 5 en su estreno con Audi, mientras que el mexicano Sergio Pérez mantendrá el 11 en su llegada a Cadillac.

Los dorsales clave para 2026

La nueva configuración de la parrilla presenta una mezcla de veteranos y nuevas promesas con dorsales ya confirmados:

Lando Norris (McLaren): 1

Max Verstappen (Red Bull): 3

Franco Colapinto (Alpine): 43

Lewis Hamilton (Ferrari): 44

Fernando Alonso (Aston Martin): 14

Con Norris portando el 1 y Verstappen iniciando una etapa con el 3, la temporada 2026 promete una renovación visual completa en la lucha por el título mundial.

