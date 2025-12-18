¡Más velocidad y cobertura! La fibra óptica llegará a millones de hogares en América Latina

Suscríbete a nuestros canales

La conectividad en América Latina dio un salto gigante en el cierre de este año 2025.

Según el último informe de la Fiber Broadband Association (FBA), la región recibió inversiones que superan los $1.700 millones destinados a expandir la red de internet de alta velocidad.

Este capital se repartió en grandes infraestructuras que incluyen desde cables submarinos hasta la llegada de fibra directa a las viviendas.

El impulso tecnológico necesario

Este gran avance busca cerrar la brecha digital y preparar a los países para la creciente demanda de servicios en la nube e inteligencia artificial.

Con miles de kilómetros de cable nuevo extendiéndose por tierra y mar, la región se posiciona para ofrecer una navegación más rápida y estable tanto para empresas como para hogares.

México a la vanguardia de la red regional

México se consolidó como el motor principal de este crecimiento con siete proyectos estratégicos. Con una inversión de $535 millones, el país está extendiendo más de 12.700 kilómetros de fibra para conectar sus ciudades internas y fortalecer el enlace con EEUU.

Destacan obras como la red Tikva y la ruta de Fermaca, que juntas suman cientos de kilómetros de conexión de alto rendimiento entre Querétaro y ciudades estadounidenses como Phoenix y El Paso.

Cables submarinos: el internet que viaja bajo el mar

El despliegue bajo el océano representa una de las partes más costosas y ambiciosas del plan, con una inversión cercana a los $978 millones.

Proyectos como el Carnival Submarine Network-1 y el sistema Manta conectarán a México, Colombia y Panamá con el norte del continente. Además, el cable TAM-1 atravesará el Caribe para mejorar el flujo de datos en toda la zona, garantizando que el internet no se sature ante el alto consumo de contenido actual.

Impulso estatal en Argentina, Brasil y Colombia

Los gobiernos también están jugando un papel clave mediante fondos públicos y alianzas con privados:

Colombia: el gobierno destinó US$174 millones para llevar internet a las regiones de Amazonas y Putumayo.

Brasil: se aprobó el financiamiento para construir 500 kilómetros de red en el norte de Paraná.

Argentina: se aumentó el presupuesto para la Red Federal de Fibra Óptica, mejorando la capacidad de conexión en todo el territorio nacional.

Fibra directa al hogar: más casas conectadas

La expansión del servicio doméstico, conocido como FTTH, sigue avanzando con fuerza. En este segmento, empresas como Megacable en México y Claro en Colombia lideraron las inversiones para llegar a miles de nuevos hogares.

En Argentina, se están modernizando redes en provincias como Entre Ríos para preparar el terreno para la tecnología 5G.

A finales de 2024, la cobertura de fibra óptica en la región ya alcanzaba al 70,2% de los hogares, una cifra que promete seguir subiendo gracias a estos nuevos proyectos que estarán operativos entre 2027 y 2028.

