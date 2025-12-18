Cronograma Saime: estos son los días que no habrá atención al público por temporada decembrina

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió un aviso oficial para informar a la colectividad sobre su operatividad durante la temporada decembrina.

Aunque la institución mantendrá su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los días hábiles, ha confirmado un cese de actividades en fechas estratégicas por motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Estos son los días que no habrá atención al público por Navidad y Año Nuevo

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el Saime compartió su cronograma de trabajo.

Con el objetivo de que los usuarios tomen previsiones para sus trámites de identificación, el Saime detalló que sus oficinas no laborarán durante los siguientes días:

24 y 25 de diciembre (Nochebuena y Navidad).

31 de diciembre (fin de año).

1 y 2 de enero de 2026

¿Cuándo retoma el Saime la atención al público?

La institución retomará sus actividades administrativas y de atención al público con total normalidad a partir del lunes 5 de enero de 2026.

Se insta a los ciudadanos a realizar sus trámites pendientes antes de las fechas de cierre para evitar retrasos en la obtención de documentos.

#ATENCIÓN ➡️ Estimados usuarios, con motivo de las festividades decembrinas, informamos que las oficinas #Saime continúan trabajando en el horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con excepción de los siguientes días en los que no laboraremos:



24 y 25 de diciembre.

31 de diciembre.

01 y 02 de enero.



Retomaremos nuestras actividades con total normalidad el lunes 05 de enero de 2026.

También visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube