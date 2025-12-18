¡Giro histórico! Trump firma una Orden Ejecutiva y la marihuana pasa a ser droga de menor riesgo en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos da un giro radical a la política de drogas al mover el cannabis de la Lista I a la Lista III. Esta decisión elimina la etiqueta de sustancia peligrosa equiparable a la heroína para situarla al nivel de medicamentos recetados.

La medida busca facilitar estudios científicos exhaustivos y aliviar a pacientes que sufren enfermedades crónicas en todo el país.

¿Cuál es el impacto de las listas de la DEA?

La Administración de Control de Drogas (DEA) mantiene un sistema de clasificación que determina el riesgo de cada sustancia. Hasta hoy, la marihuana pertenecía a la categoría más restrictiva junto a drogas con alto potencial de abuso.

Este estatus impedía que los científicos investigaran la seguridad y eficacia de sus componentes en entornos controlados. El gobierno federal reconoce ahora que el marco legal previo limitaba los avances en la medicina moderna.

¿Qué beneficios médicos busca el gobierno?

Las autoridades señalan que la demora en este cambio perjudicó a miles de estadounidenses con dolor crónico. La nueva clasificación incluye sustancias con un "potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica".

Este ajuste permite que el sistema de salud explore tratamientos alternativos para diversas enfermedades. La orden indica que el uso medicinal de la planta ofrece resultados positivos que el Estado ya no puede ignorar.

¿Cómo cambia el estatus legal con la Orden Ejecutiva?

La firma de la orden ejecutiva para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III. El mandatario cumple así con los informes que adelantaban esta decisión desde el pasado mes de agosto.

Esta acción allana el camino para una futura despenalización federal por parte del Congreso de Estados Unidos (EEUU). Aunque no legaliza la droga de forma total, marca el fin de una era de prohibición estricta.

¿Qué declaraciones emitió el presidente Trump?

"Mucha gente quiere ver la reclasificación porque permite realizar una gran cantidad de investigaciones", declaró el mandatario recientemente.

Trump confirmó que la decisión responde a las pruebas sobre los beneficios del cannabis medicinal. El presidente afirmó que estudió este "tema complicado" muy seriamente antes de estampar su firma en el documento. Estas palabras reflejan un cambio de postura que beneficia directamente a la industria farmacéutica y científica nacional.

¿Qué sigue para el Congreso y la DEA?

La administración y la DEA deben ahora implementar las nuevas directrices regulatorias en todos los estados. Este movimiento facilita que las empresas del sector operen con mayor claridad jurídica y financiera.

El Congreso podría utilizar este precedente para discutir una ley de legalización completa en el corto plazo. La reclasificación garantiza que los recursos federales se enfoquen en áreas de mayor peligro para la seguridad nacional.

