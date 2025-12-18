California

¿Cuánto subirá tu recibo? SDG&E anuncia nuevos precios de electricidad y gas para 2026

El ajuste se reflejará de forma automática en el recibo de enero.

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 03:21 pm
A partir de enero de 2026, los clientes de San Diego Gas & Electric (SDG&E) experimentarán un ajuste al alza en sus facturas mensuales de servicios básicos.

El incremento promedio se desglosa de la siguiente manera, según reportó ksdy50 en su sitio web:

  • Electricidad: Subirá un promedio de tres dólares al mes.

  • Gas Natural: Tendrá un aumento de un dólar mensual.

El ajuste se reflejará de forma automática en el recibo de enero, tras contar con la aprobación de la comisión estatal.

Por su parte, residentes y activistas manifestaron su rechazo ante el Concejo Municipal, denunciando que este incremento agrava el impacto de la inflación en el presupuesto familiar.

De igual modo, la empresa ha defendido la medida alegando que los fondos se destinarán a los gastos de mitigación de incendios forestales y mejoras necesarias en la infraestructura de la red eléctrica.

Por otra parte, SDG&E señaló que el aumento podría no ser permanente. Existe la posibilidad de que en agosto se aplique una baja de tres dólares, lo que revertiría parcialmente el incremento actual.

