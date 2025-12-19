Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Cardenales se acerca a la clasificación y Águilas toma un respiro

Tiburones y Tigres lograron respirar tras triunfos claves y se mantienen en la lucha por el Round Robin 

Por Jerald Jimenez
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 11:31 pm

La etapa final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue al rojo vivo con unos Cardenales de Lara que salieron airosos al derrotar a Caribes de Anzoátegui y acercarse a la clasificación.

La novena crepuscular logró un triunfo clave para derrotar a los orientales 4-3 en tierras larenses. Por su parte, los Tiburones de La Guaira tomaron un respiro tras derrotar a los Bravos de Margarita 9-2 en la isla.

Mientras tanto, en Maracay, los Tigres de Aragua hicieron resperar su casa y tomaron venganza ante Navegantes del Magallanes 8 por 3.

Por su parte, las Águilas del Zulia propinaron un golpe casi letal a los Leones del Caracas 6-3 en Maracaibo, dejando con escasas opciones a los melenudos para clasificar. 

Así está la tabla de posiciones de la LVBP

Estos son los juegos para el viernes  

  • Leones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".
  • Navegantes vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
  • Caribes vs. Tiburones: 7:00 PM/ Estadio Universitario. 

