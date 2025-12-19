La ONU debatirá de emergencia el anuncio del bloqueo petrolero a Venezuela: fecha programada

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) llevará a cabo una sesión extraordinaria el próximo martes 23 de diciembre, el cual tiene como objetivo principal abordar la situación actual de Venezuela tras las recientes medidas anunciadas en el ámbito internacional que afectan su industria petrolera.

La decisión de organizar este encuentro surge tras una solicitud formal realizada por la Cancillería venezolana. La petición se fundamenta en las acciones ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos respecto a la flota de transporte de hidrocarburos que opera en territorio suramericano, informó EFE.

De acuerdo con los reportes oficiales, el origen del conflicto se sitúa en las declaraciones emitidas el pasado martes por el presidente Donald Trump. En dicha intervención, el mandatario estadounidense anunció el "bloqueo total" contra los buques petroleros sancionados que realicen operaciones de entrada o salida en Venezuela.

Confirmación de la presidencia rotatoria en la ONU

La Misión Permanente de Eslovenia, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante el mes de diciembre, confirmó la realización de la actividad. Según declaraciones de su portavoz, Laura Miklic, el organismo tiene previsto "convocar una reunión sobre Venezuela el martes" en horario vespertino.

La sesión se desarrollará bajo el reglamento de funciones de la presidencia de turno. Miklic detalló que la convocatoria responde directamente a la demanda de Caracas de tratar este escenario de emergencia ante la comunidad internacional.

El debate en la sede de la ONU se centrará en el impacto del bloqueo naval y las sanciones aplicadas al comercio de petróleo venezolano. El gobierno nacional sostiene que las maniobras buscan generar condiciones para un cambio de administración en el país.

