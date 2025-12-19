Rescatan a un neonato de un basurero en Antímano: una vecina escuchó el llanto

Suscríbete a nuestros canales

Un recién nacido fue rescatado con vida este jueves en la parroquia Antímano, municipio Libertador de Caracas, luego de que una vecina de la zona escuchara su llanto proveniente de un depósito de desperdicios.

Hallazgo

El suceso tuvo lugar en el kilómetro 2 de Antímano, específicamente en las adyacencias de la conocida cauchera "Delmont".

La ciudadana de nombre Heidi Moreno García, quien, al percatarse del llanto, localizó al neonato dentro de un contenedor de desechos sólidos y dio aviso inmediato a las autoridades.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (C.B.C) se desplazaron rápidamente al sitio para realizar el abordaje inicial.

Tras el rescate, se activó un protocolo de emergencia para garantizar la integridad del infante:

Los paramédicos bomberiles brindaron los primeros auxilios necesarios para estabilizar al bebé.

El neonato fue llevado al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde se encuentra bajo observación médica para evaluar su estado de salud.

Se notificó al Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para iniciar las investigaciones pertinentes, identificar a los responsables del abandono y proteger los derechos del menor.

