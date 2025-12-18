Peligrosos y solicitados: dos fallecidos tras presunto enfrentamiento con el Cicpc en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 18 de diciembre, se informó del fallecimiento de dos hombres en un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió detalles de la actuación policial que se registró en Caracas.

Dos fallecidos tras presunto enfrentamiento con el Cicpc en Caracas

Rico indicó que agentes del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Maracay, se encontraban en Caracas realizando investigaciones de campo cuando se produjo el intercambio de disparos en la parroquia Santa Rosalía.

De acuerdo con el reporte de Rico, los sospechosos viajaban en un vehículo Ford Explorer cuando notaron la presencia policial; descendieron del auto y abrieron fuego contra los detectives.

Tras el enfrentamiento, los pistoleros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Vargas, donde fallecieron poco después de su ingreso.

Los fallecidos quedaron identificados como Henrry Leonardo Blanco Coronil (32), apodado "El Cerdo", y Gleibel Pacheco Caraballo (30).

Ambos detenidos estaban considerados peligrosos y estaban bajo la lupa de la justicia; Blanco ("El Cerdo"): poseía una solicitud por robo agravado y estaba vinculado a otros cuatro expedientes por robo y hurto.

Mientras que Pacheco estaba siendo investigado por el delito de robo de vehículo.

En el sitio del suceso, la policía científica incautó los siguientes elementos, que quedaron a disposición de la Fiscalía 86.ª del Ministerio Público: Dos armas de fuego, ocho municiones y una camioneta Ford Explorer, placas AB214SK.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube