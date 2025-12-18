Ruta de la Hallaca en Miranda: tome nota de la lista de precios y el recorrido hasta el 23 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La Ruta de la Hallaca continúa su paso en el estado Miranda y ofrece precios a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La alcaldía del municipio Guaicaipuro, activó desde el viernes 13 de diciembre la Feria de la Hallaca, la cual dispone de todos los ingredientes esenciales para el tradicional plato navideño.

Precios en la Ruta de la Hallaca

En este sentido, la alcaldía difundió la lista de precios de estos ingredientes que estarán disponibes hasta el 23 de diciembre a tasa BCV:

Ingredientes por kilo en dólares al cambio oficial:

Carne de cerdo 6.80

Pollo entero 3.30

Carne para las hallacas 9.50

Pasas 6.70

Alcaparras 7

Onoto 2.50 por porción

Pabilo 0.33 por rollo

Pan de jamón tradicional 8.50 cada uno

Aceitunas con hueso 6

Aceitunas rellenas 9.60

Ingredientes por kilo en bolívares:

Cebolla 350,00

Papa 350,00

Zanahoria 250,00

Tomate 150,00

Ají dulce 500,00

Ubicación

Esta Feria de la Hallaca estará ubicada hasta el 23 de diciembre en la avenida Bermúdez de Los Teques

Parroquia Paracotos 17 de diciembre

Parroquia Cecilio Acosta 18 de diciembre

Parroquia San Pedro 19 de diciembre

