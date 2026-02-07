Trump pone fecha para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: puntos claves del acuerdo de paz

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló recientemente que el Gobierno de EEUU, liderado por Donald Trump, tiene la intención de cerrar un acuerdo de paz para detener el conflicto armado.

Según el mandatario, Washington busca acelerar los tiempos para que el cese de las hostilidades sea una realidad antes de que termine el verano, reportó EFE.

El líder ucraniano señaló que la presión para alcanzar un pacto se debe a que la atención de los políticos en Washington se centrará pronto en sus propios intereses electorales, dejando en un segundo plano los asuntos internacionales.

El factor electoral en EEUU

La propuesta de finalizar la guerra en junio coincide con la preparación de las elecciones legislativas en EEUU, programadas para el 3 de noviembre de este año.

En esa fecha, se renovará la totalidad del Congreso y una tercera parte del Senado. Zelenski subrayó que, a medida que se acerquen las votaciones, los asuntos domésticos de los estadounidenses cobrarán mayor relevancia que el conflicto en Europa.

La hoja de ruta para la paz

Ante la iniciativa de la Casa Blanca, el Gobierno ucraniano ya presentó a los representantes de Donald Trump un plan detallado para alcanzar la paz. Este documento establece una serie de pasos ordenados que ambas partes en conflicto deberían seguir para garantizar el fin de los combates de manera efectiva.

Finalmente, Zelenski destacó que cualquier avance dependerá de la voluntad del Kremlin. El mandatario insistió en que, si Rusia está realmente dispuesta a detener la invasión, es fundamental dejar claras las condiciones y los términos bajo los cuales se firmaría el final de la guerra.

Diálogo directo en Abu Dabi

​Recientemente, representantes de Rusia y EEUU retomaron el diálogo militar de alto nivel en Abu Dabi tras casi cuatro años de silencio total. Estas reuniones, permitieron alcanzar acuerdos humanitarios inmediatos, como el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra el pasado 5 de febrero.

Sin embargo, persisten grandes diferencias sobre quién debe controlar los territorios ocupados y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia.

El despliegue de tropas europeas

Países como Reino Unido y Francia discutieron la posibilidad de desplegar tropas en suelo ucraniano, no para combatir, sino para garantizar el cumplimiento de un futuro alto el fuego.

Esta idea generó fuertes advertencias por parte de Moscú, que considera cualquier presencia militar de la OTAN en la zona como una línea roja inaceptable.

