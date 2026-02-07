Rehabilitan casa técnica y consultorio médico en Petare para 12 mil familias: ubicación y servicios qué ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de la Comuna Rogelio Castillo Gamarra, en Petare, ya cuentan con la casa técnica de la zona 8 y un consultorio médico totalmente operativos.

Estas obras impactan directamente a 24 consejos comunales del sector, ofreciendo infraestructuras modernizadas para el uso diario de los vecinos y la resolución de problemas locales en espacios adecuados.

Según la Gobernación del estado Miranda, con techos, fachadas y sistemas eléctricos renovados, los inmuebles pasan de estar en mal estado a ser centros funcionales que facilitan el acceso a servicios básicos sin tener que salir de la comunidad.

Servicios y usos de la casa técnica

La casa técnica de la zona 8 funciona ahora como el eje de integración para los habitantes. El espacio fue dotado con mobiliario y equipos tecnológicos de libre acceso. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Gimnasio equipado para jóvenes y adultos.

Salones destinados a reuniones vecinales y toma de decisiones.

Espacios acondicionados para el trámite de proyectos

Especialidades y Medicinas

Mejoras para la salud de la comunidad

El ambulatorio ubicado en el sector La Agricultura, en José Félix Ribas, fue reactivado para ofrecer atención primaria gratuita. Este centro cuenta con un inventario de medicamentos esenciales para los pacientes que asistan a consulta.

Los servicios médicos disponibles son:

Medicina General y Pediatría: consultas para niños y adultos.

consultas para niños y adultos. Odontología : servicio de salud bucal para la comunidad.

: servicio de salud bucal para la comunidad. Parto Humanizado: Área exclusiva para el control y atención de mujeres embarazadas.

Fortalecimiento del sector

Walter Gavidia, presidente de la Corporación Juntos Todo es Posible, destacó que estas mejoras permiten que la comunidad cuente con una "hoja de ruta" organizada para sus actividades.

El objetivo central es que los 24 consejos comunales tengan un lugar digno donde gestionar sus necesidades y que los residentes disfruten de espacios higiénicos para su salud y esparcimiento.

