Cuba entra en fase de emergencia: Gobierno reduce jornada laboral y raciona combustible ante crisis total

El Gobierno de Cuba anunció este viernes 6 de febrero de 2026 un drástico paquete de medidas de contingencia para evitar el colapso total del país. Ante el desabastecimiento "agudo" de combustible —agravado por la pérdida del crudo venezolano y las amenazas de aranceles de Donald Trump—, la isla ha comenzado a implementar restricciones que afectan la vida laboral, el transporte y la educación de millones de cubanos.

Las medidas clave del plan de choque

El viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, detalló en televisión nacional las decisiones aprobadas por el Consejo de Ministros para "garantizar la vitalidad" de los servicios básicos:

Semana laboral de 4 días: Se reduce la jornada de trabajo estatal a solo cuatro días (de lunes a jueves) para ahorrar energía en oficinas y centros de producción.

Venta de combustible dolarizada y restringida: Se suspende la venta de combustible en pesos cubanos (CUP). A partir de ahora, solo se podrá adquirir en dólares y de forma racionada en servicentros seleccionados.

Cierre de hoteles y empresas: El Estado ordenó el cierre temporal de hoteles y empresas que no sean consideradas "imprescindibles" para la generación de divisas.

Transporte paralizado: Se reducen drásticamente los viajes interprovinciales en ómnibus y trenes. En las ciudades, el transporte público funcionará bajo "ajustes territoriales" mínimos.

Educación semipresencial: Las universidades aplicarán un sistema de clases a distancia, y se recortarán los horarios en las escuelas primarias y secundarias.

El factor "Cero Petróleo"

El presidente Miguel Díaz-Canel admitió que el país se prepara para un escenario de "cero petróleo" proveniente de sus aliados históricos. Según estimaciones, Cuba necesita importar dos tercios de su energía, y con el flujo venezolano cortado desde enero, la isla enfrenta una cuenta regresiva de entre 6 y 8 semanas antes de un posible apagón generalizado y permanente.

