Portugal decide su futuro en segunda vuelta presidencial este domingo: revelan el favorito en las encuestas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de febrero se activaron los centros de votación en Portugal para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los ciudadanos eligen entre la continuidad del sistema actual, defendida por el exministro socialista António José Seguro, o el cambio que propone el líder de ultraderecha André Ventura.

De acuerdo con EFE, el candidato socialista busca atraer a los votantes moderados, mientras que Ventura centra su mensaje en las críticas a los partidos que gobernaron el país desde la vuelta a la democracia en 1974.

Dos visiones opuestas del país

Ambos candidatos dejaron claras sus posturas. Seguro afirma que, aunque quiere mejorar las cosas que no funcionan, su prioridad es mantener la estabilidad del régimen democrático.

Por su parte, Ventura prometió realizar la mayor transformación del sistema político portugués de las últimas décadas, utilizando un discurso más agresivo y acusando de fracaso a los partidos tradicionales de izquierda y derecha que se repartieron el poder históricamente.

Cruce de acusaciones en el debate

En su único cara a cara televisado, los candidatos mostraron sus diferencias sobre el cargo de presidente. Seguro calificó a su rival de "equivocado", sugiriendo que las metas de Ventura encajan más con las de un primer ministro que con las de un jefe de Estado, cuya labor es actuar como árbitro.

La respuesta de Ventura no se hizo esperar. Acusó al socialista de no tener planes reales para el país y de aspirar a una presidencia simbólica y sin capacidad de acción, comparándolo con una figura decorativa.

¿A quién favoren las encuestas?

Los sondeos más recientes dan una victoria cómoda al candidato socialista. Según los datos publicados:

António José Seguro : lograría el 67% de los votos.

: lograría el 67% de los votos. André Ventura: se quedaría con el 33%.

Incluso sin contar a los indecisos, Seguro mantiene una ventaja considerable. Además, los votantes de los candidatos que quedaron fuera en la primera vuelta parecen inclinarse mayoritariamente por el exministro socialista, quien también recibió el apoyo público de varios expresidentes del país.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube