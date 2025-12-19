Ciudad al oriente del país prohíbe los fuegos artificiales

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, anunció la prohibición oficial de la comercialización y uso de fuegos artificiales sonoros en el sector.

Durante su programa "Te lo dice Barcelona", la mandataria explicó que esta medida busca garantizar la salud física y mental de los habitantes, así como el bienestar de los animales.

Esta restricción en el estado Anzoátegui responde a criterios de seguridad ciudadana y salud pública, especialmente durante las festividades de fin de año.

Detalles del decreto y vigilancia policial

Herrera señaló desde la Plaza Rolando que la intención es evitar accidentes y molestias que afecten la tranquilidad de las familias, uniéndose así a una tendencia nacional de reducir el impacto negativo de los explosivos ruidosos.

La medida ratifica lo establecido en un decreto emitido anteriormente, el cual prohíbe de forma temporal la venta, tenencia y comercialización de pirotecnia detonante durante los meses de noviembre y diciembre.

La alcaldesa instruyó a la policía municipal y a los organismos de seguridad para que se desplieguen en todo el territorio y aseguren que nadie, ya sea persona natural o empresa, haga uso de estos artefactos.

Otros municipios se suman a la restricción

Barcelona no es la única ciudad en aplicar estas reglas. En el estado Miranda, los municipios Carrizal, Los Salias y Guaicaipuro también activaron prohibiciones similares este diciembre.

Las autoridades de estas zonas indicaron que el uso de fuegos artificiales representa un riesgo grave para la salud, pudiendo causar quemaduras, lesiones auditivas y problemas respiratorios en personas con asma o enfermedades del corazón.

Protección a niños y adolescentes

El alcalde de Guaicaipuro, Farith Fraija, enfatizó que estas acciones buscan que la Navidad sea un espacio de encuentro y no de peligro.

En este sentido, se recordó que la comercialización de cualquier tipo de fuegos artificiales a menores de edad es un delito castigado por la ley venezolana (Lopnna), por lo que la supervisión será estricta para evitar que los más jóvenes manipulen objetos que pongan en riesgo su integridad física.

