Esto es lo que ganarán los jugadores del Pro Bowl 2026: Dónde verlo hoy en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El Pro Bowl 2026 regresa con más energía que nunca, transformado de un simple partido de exhibición en una emocionante fiesta de habilidades y un duelo de flag football 7 contra 7. Los mejores talentos de la NFL volverán al emparrillado para demostrar de qué están hechos.

Esta evolución en cuanto a la modalidad, ha consolidado al Pro Bowl como uno de los eventos más esperados de la semana del Super Bowl LX, justo antes del gran choque del 8 de febrero que también verás por Meridiano Televisión.

https://www.instagram.com/p/DUOkU7fD6mE/

Conferencia Americana vs Conferencia Nacional

Además del orgullo de estar entre las estrellas, los jugadores reciben remuneraciones atractivas por su participación.

De acuerdo al convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Jugadores (CBA 2020), las compensaciones aumentan cada año para incentivar la asistencia. En 2026, cada jugador del equipo ganador recibirá $92.000, mientras que los del equipo perdedor se llevarán $46.000 por su actuación.

¿Dónde ver el Pro Bowl gratis?

Para los fanáticos en Venezuela, hoy martes 3 de febrero el Pro Bowl 2026 se transmite en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta.

Conferencia Americana vs Conferencia Nacional

Desde las 7:30 p.m.

Además, podrás disfrutar toda la acción en alta definición a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.

La transmisión incluye el espectáculo de habilidades, la cobertura previa y el partido de flag football entre la Conferencia Americana y la Nacional, convirtiendo al Pro Bowl en una cita imperdible para los fanáticos del fútbol americano antes del Super Bowl LX.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube