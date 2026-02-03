Reporte Inameh: condiciones estables y lluvias aisladas en el occidente y sur de Venezuela este 3 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó en su boletín matutino de este martes 3 de febrero que gran parte del territorio nacional disfrutará de cielos parcialmente nublados y condiciones meteorológicas estables. No obstante, el flujo de vientos y la humedad local generarán precipitaciones en regiones específicas.

Pronóstico regional

Región Zuliana y Andes: se esperan cielos nublados acompañados de lluvias o chubascos, con posibilidad de actividad eléctrica en zonas de montaña.

Sur (Amazonas, Bolívar y Esequibo): se prevén mantos nubosos durante el día con precipitaciones de intensidad variable.

Centro y Capital: en el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, predominará el cielo de parcial a despejado en la mañana, con un ligero incremento de la nubosidad y posibles lloviznas dispersas hacia el norte después del mediodía.

Centro Occidente (Falcón y Lara): se estima nubosidad fragmentada con probabilidad de precipitaciones, especialmente al oeste de estos estados.

El instituto destacó que las bajas temperaturas, características de la temporada, se mantendrán en las zonas montañosas (con mínimas cercanas a los 7°C - 8°C en Mérida). Por el contrario, se esperan temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38°C en los llanos centrales, aumentando el riesgo de incendios forestales en áreas con vegetación seca.

Las autoridades instan a la población a evitar la quema de desechos y a mantenerse hidratados ante la fuerte radiación solar prevista para las horas de la tarde en las zonas llaneras y costeras.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube