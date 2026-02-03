Detalles sobre el asesinato de joven madre en Táchira: capturan al homicida

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Brigada Élite de Politáchira capturaron al presunto homicida de Laura Acevedo, la joven madre de dos niños, quien fue asesinada el pasado jueves dentro de su residencia.

El violento crimen se registró en la localidad de San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira.

De acuerdo con la minuta policial, citada por el medio digital Última Página Táchira, detalló que, en el momento de su captura, el sospechoso se encontraba en estado de ebriedad, en la parte exterior de una licorería del Pasaje Juncal, en Puente Real.

El agresor estaba ebrio en una licorería

La comisión policial llegó para realizar un operativo relacionado precisamente con funcionamiento de las licorerías de San Cristóbal, cuando avistaron al hombre y lograron identificarlo.

El acusado responde al nombre de Carlos Hernández López, de 38 años de edad, Coordinador de Comunicación de Deportes en Colón. Desde el día del asesinato, el hombre se encontraba en la mira de las autoridades, por su participación en el delito de “femicidio agravado”.

El operativo policial consistía en el cierre de licorerías y el desalojo de sus clientes. Sorpresivamente, en medio de las actividades, los policías observaron a un hombre, quien se negaba a retirarse del sitio.

Lograron identificar al agresor de la joven madre

Debido a la negativa del ciudadano, los funcionarios procedieron a intervenirlo. Tras solicitar los documentos de identidad del ciudadano, este aseguró que no los tenía con él, pero sí reveló su nombre y su número de cédula.

Al verificar los datos en el sistema Siipol, los funcionarios supieron el delito por el que era requerido Hernández López, por parte del juzgado Primero de Control y Medidas, de Violencia contra la Mujer, con fecha 31/01/2026.

De inmediato, el sospechoso quedó bajo arresto y quedó a disposición del Ministerio Público, junto con varias evidencias, incluida una carpeta con fotos y datos de varias personas beneficiarias del Sistema Patria.

La víctima, Laura Acevedo, era ingeniero en Informática de profesión, trabajadora del hospital de Colón y estudiante de la Especialización en Gestión de Salud Pública de Corposalud y madre de dos pequeños.

De acuerdo con los primeros informes del crimen, Hernández López sostuvo una relación con la mujer, la cual terminó hacía poco tiempo. El mismo habría acabado con la vida de Laura, debido a que no aceptaba el final de su vida como pareja.

