María Corina Machado está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

María Corina Machado aseguró este lunes que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre "un cronograma" de transición democrática.

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará", en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

El fin de semana pasado, el mandatario estadounidense sugirió unir a las partes, refiriéndose a Machado y Rodríguez, luego de ser consultado sobre un posible regreso de la opositora al país. Sin embargo, el republicano no deja de elogiar el liderazgo de la presidenta Encargada y del resto del equipo, a quienes ha llamado "líderes" de Venezuela.

Reunión de Trump con Petro

Cuando le preguntaron sobre la reunión que tendrán este martes en Washington los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, con el fin de pasar la página de un año tormentoso en la relación bilateral, manifestó que es "importante".

El encuentro, después de un año de críticas y comentarios ofensivos de parte y parte y cuando a Petro le quedan solo seis meses en el cargo, se acordó en una llamada telefónica que tuvieron los dos mandatarios el pasado 7 de enero para rebajar la tensión tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube