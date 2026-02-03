¡Llegó el 14! Magallanes apaleó a Caribes y se coronó campeón de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se consagraron campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras vencer a Caribes de Anzoátegui en el sexto juego de la Gran Final para representar a Venezuela en la Serie del Caribe.

El encuentro, disputado en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, finalizó con una pizarra de 14 carreras por 6 a favor del equipo carabobeño.

Los comandados por Yadier Molina aseguraron la serie con un balance de 4 victorias y 2 derrotas con un poder ofensivo que sobrepasó a La Tribu, reseñó Meridiano.

La ofensiva de los "Filibusteros" comenzó desde el primer inning con una anotación, mientras que en el segundo capítulo, Luis Sardiñas conectó un cuadrangular solitario, seguido por Renato Núñez, quien en la cuarta entrada igualó el marcador 3-3 con otro jonrón.

Las carreras de la tranquilidad para Magallanes

El momento decisivo del juego ocurrió en el quinto episodio, cuando la alineación de Magallanes produjo un rally de siete carreras, colocando el marcador 10-3.

Rougned Odor amplió la diferencia en el sexto tramo con un vuelacercas por el jardín central y posteriormente impulsó otra anotación con un doble en el séptimo inning, tramo en el que los visitantes sumaron tres carreras adicionales.

Caribes lo intentó, pero el pitcheo falló

Por su parte, la ofensiva de la "Tribu" registró una carrera en el segundo acto y dos en el tercero. Hernán Pérez conectó un jonrón en la séptima entrada para sumar la cuarta rayita local, mientras que las últimas dos anotaciones llegaron en el cierre del octavo capítulo. Pese al esfuerzo ofensivo, el equipo de Anzoátegui no logró revertir la diferencia establecida por el pitcheo y los bates turcos.

Esta victoria representa el 14to campeonato para la franquicia del Magallanes. En el registro histórico de las últimas dos décadas, los Navegantes han derrotado a Caribes en tres de las cuatro finales en las que se han enfrentado.

Hasta la fecha, ambos equipos han disputado un total de 23 encuentros en series por el campeonato. El balance favorece a la escuadra magallanera con 13 triunfos frente a 10 victorias de los orientales, consolidando el dominio en esta serie particular.

