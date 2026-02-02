Aviación Civil de República Dominicana autoriza la reanudación de vuelos con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, la Junta de Aviación Civil de República Dominicana (JAC) oficializó la reanudación de los servicios de transporte aéreo con Venezuela.

En su cuenta de Instagram, explicó que mediante la Resolución 24-26, aprobada en una sesión extraordinaria, el organismo autorizó el restablecimiento de los vuelos comerciales de pasajeros y carga, que estuvieron suspendidos desde julio de 2024.

Tras la aprobación de esta resolución, las aerolíneas extranjeras que operan bajo el acuerdo binacional podrán retomar sus frecuencias habituales, refiere Alerta 24.

Entre las compañías venezolanas habilitadas se encuentran Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.), Rutas Aéreas, C.A. (RUTACA), Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional, C.A. (LASER), Turpial Airlines y Avior Airlines.

Por parte de República Dominicana, las aerolíneas nacionales que ofrecerán rutas directas hacia Venezuela son Red Air y Sky High Aviation Dominicana.