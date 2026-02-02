El IRS lanza una importante advertencia: el cambio que congelará miles de reembolsos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2026 ha comenzado con un giro inesperado que tiene a millones de contribuyentes en vilo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se enfrenta a desafíos sin precedentes que podrían cambiar por completo la forma en que se presentan las declaraciones y se procesan los reembolsos.

Factores como recortes de personal, cambios legislativos profundos y las secuelas de cierres gubernamentales anteriores han dado lugar a lo que los expertos llaman una "interrupción histórica".

A continuación, te contamos lo que necesitas saber para navegar este panorama y proteger tus finanzas.

Un comienzo de temporada lleno de desafíos técnicos y operativos en el IRS

El 26 de enero de 2026, el IRS dio el pistoletazo de salida a la temporada de presentación de impuestos para el año fiscal 2025. Sin embargo, la agencia no se encuentra en su mejor momento.

De acuerdo con los informes de la Inspección General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), el IRS está lidiando con un retraso significativo en la actualización de sus sistemas tecnológicos.

Esta situación se debe, en gran parte, a la implementación de la ley conocida como "One, Big, Beautiful Bill", que trajo consigo más de 100 cambios al código tributario, muchos de los cuales son retroactivos.

La complejidad de estas nuevas normativas ha puesto a prueba la capacidad de procesamiento automático de la agencia, lo que incrementa el riesgo de errores en el sistema.

Retos en el personal y el presupuesto para la temporada de impuestos

Fuentes oficiales y análisis del Tax Policy Center revelan que la plantilla del IRS sufrió una drástica reducción de casi el 27% durante 2025, cerrando el año con alrededor de 74.000 empleados, en comparación con los 102.000 que había al inicio.

Esta escasez de personal, sumada a las interrupciones provocadas por el cierre del gobierno federal a finales de 2025, ha limitado la capacidad de atención telefónica y ha ralentizado la digitalización de las declaraciones en papel.



