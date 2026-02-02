Protección para Citgo: OFAC amplía licencia frente a acreedores hasta el 20 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos extendió la protección de Citgo Petroleum, filial de PDVSA, hasta el 20 de marzo de 2026, evitando que los acreedores ejecuten garantías o embargos sobre la compañía debido a deudas pendientes.

Esta medida se oficializa mediante la Licencia General No. 5U, que reemplaza por completo a la anterior 5T.

La nueva autorización permite que Citgo realice ciertas transacciones vinculadas al bono PDVSA 2020 al 8,5 %, incluyendo financiamiento y negocios que normalmente estarían restringidos por las sanciones estadounidenses.

Sin embargo, no elimina otras prohibiciones vigentes ni autoriza actividades que continúan restringidas bajo el régimen de control de activos extranjeros.

En paralelo, Citgo ha retomado operaciones relacionadas con el crudo venezolano. Recientemente concretó su primera compra de petróleo desde 2019, adquiriendo alrededor de 500.000 barriles de crudo pesado a la comercializadora Trafigura, marcando el regreso del crudo venezolano a la red de refinación estadounidense.

La capacidad de procesamiento de Citgo, de 830.000 barriles diarios, está optimizada para manejar crudo pesado venezolano. Dicho retorno mejora la eficiencia operativa, reduce costos logísticos y contribuye a la normalización de la cadena de suministro del petróleo hacia Estados Unidos.

