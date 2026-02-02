Relación bilateral: el presidente Petro llega a Washington para su encuentro con Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a la capital de Estados Unidos para una visita oficial que tendrá su punto culminante este martes 3 de febrero en la Casa Blanca.

El encuentro con el presidente Donald Trump busca establecer un canal directo de comunicación tras meses de tensiones diplomáticas y un marcado contraste en las visiones políticas de ambos mandatarios.

La agenda del encuentro

De acuerdo con la Casa de Nariño y fuentes del Departamento de Estado, la reunión se centrará en tres temas críticos para la estabilidad regional

1 Lucha contra el narcotráfico: el presidente Petro presentará datos sobre las incautaciones de estupefacientes bajo su administración, buscando defender un enfoque "integral" frente a las críticas del gobierno estadounidense sobre el aumento de cultivos ilícitos.

2 Seguridad Regional y Venezuela: tras la detención de Nicolás Maduro a principios de año, la postura de Colombia frente a la crisis venezolana será un punto clave. Petro ha abogado por una salida que incluya el retorno de figuras políticas a su país, mientras que Washington mantiene una línea de procesamiento judicial en territorio estadounidense.

3 Cooperación Energética y Migración: Se espera que la delegación colombiana, que incluye al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explore acuerdos sobre transición energética y el manejo de los flujos migratorios en el Tapón del Darién

La reunión fue precedida por una llamada telefónica el pasado 7 de enero, la cual fue calificada por ambos líderes como "respetuosa" y "franca". Este acercamiento ha sido visto por analistas como un esfuerzo de "realismo político" para evitar una ruptura comercial y diplomática, dado que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia.

La agenda del mandatario colombiano en Washington también incluye reuniones con organismos multilaterales, como la OEA, previstas para el miércoles 4 de febrero.

