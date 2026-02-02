Familiares visitan a Juan Pablo Guanipa en la PNB: reportan estado de salud estable tras el encuentro

Suscríbete a nuestros canales

Los hijos del dirigente político Juan Pablo Guanipa informaron haber tenido acceso a una visita presencial con su padre este fin de semana, tras cumplirse más de ocho meses desde su detención el pasado 23 de mayo de 2025.

Detalles del encuentro

A través de declaraciones compartidas por sus allegados y redes sociales, se conoció que el encuentro tuvo lugar en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas. Según lo reportado por su hijo, Ramón Guanipa, esta fue la primera oportunidad en la que el grupo familiar pudo constatar de manera directa el estado físico del dirigente después de meses sin contacto regular.

Tras la visita, los familiares indicaron que Guanipa se encuentra "firme de ánimo" y en condiciones físicas estables, a pesar del tiempo transcurrido en reclusión.

Situación legal actual

Esta visita se produce en un contexto de expectativa nacional ante la discusión de una posible Ley de Amnistía y recientes excarcelaciones de otros detenidos en diferentes centros penitenciarios del país. Hasta el momento, el estatus procesal de Guanipa se mantiene sin cambios oficiales, y sus familiares han manifestado que continuarán realizando las gestiones correspondientes ante las autoridades para solicitar su libertad plena.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube